EA Sports perdió un juicio y deberá sacar a Maradona del FIFA. Ganó la empresa que preside Matías Morla

. EA había firmado el contrato con Stefano Ceci, el ex amigo de Maradona quien no tiene los derechos de representación de la marca, por lo que eso disparó la demanda de la empresa. El contrato con el que intentó negociar Ceci fue dado de baja por la Justicia quien le dio la titularidad de la marca a Sattvica y es ahora el Juez quien dio lugar al reclamo. Por eso motivo la empresa demandó a EA y ahora el fallo del Juez no solo le prohíbe el uso, la publicidad, sino que además le fijó una caución de 3 millones de pesos.

Este es el primer fallo en el que la Justicia le da lugar a Sattvica, como titular de la marca, en un reclamo después de la muerte de Diego Maradona.

Nota gentileza de MinutoUno.-