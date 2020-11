En la Ruta Nacional 205 a la altura del km 135.500 se encuentra cortada debido a un accidente entre dos

camiones. Aún no sabemos de dónde son los camiones. Uno transportaba Pan Dulces Don Satur.

Hay dos personas fallecidas y dos heridos graves.

No salga hacia el lado de Saladillo porque no podrá pasar por el momento. Trabaja policía, Bomberos Roque Pérez y personal del hospital local.-

