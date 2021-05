Dijo Cravero: «No vemos ningún avance positivo y los caminos de Roque Pérez son un desastre»

La siguiente nota salió publicada en Diario La Mañana ayer viernes 14 de mayo de 2021, hecha por Jorge Garavento.

El concejal de Juntos por el Cambio Juan María “Juancho” Cravero, dijo que los vecinos se autodenominan como «barrios olvidados» en planta urbana. Fustigó que «se destina más plata a los espacios verdes, que al mantenimiento de los caminos, olvidando que el productor del campo tiene el mismo derecho que cualquier vecino.»

El concejal de Juntos por el Cambio de Roque Pérez, «Juancho» Cravero, comentó que «asistimos de forma sistemática al pedido de los vecinos. No sólo de los parajes rurales hemos recibido cartas, también de la planta urbana, con respecto a los servicios que se prestan y el mantenimiento de los caminos».

El martes en la sesión, «se volvió a recibir una carta del barrio, que lo llaman los olvidados, que en algún punto. En estos últimos años se puede apreciar que las calles de la planta urbana son muy acotadas. Cuando la carta llega al Deliberativo, es porque que no hubo respuesta de la Intendencia, encargada de prestar los servicios. El vecino es quien paga la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, para que se le preste un servicio. ilas calles que son un desastre!».

Para Cravero, «esta realidad tiene que ver con la falta de maquinarias. El gobierno municipal de los últimos diez años evidentemente no ha renovado la flota que tiene que ver con el mantenimiento de caminos. Ni siquiera han arreglado las motoniveladuras que se van rompiendo y destruyendo, y en casos están obsoletas y no se pueden reparar más».

«Los empleados municipales me comunican sobre el funcionamiento de las máquinas, soy concejal, los escucho y me cuentan el deterioro del parque vial, y eso se refleja en el estado de los caminos. Hoy no tiene que ver claramente con una orden que se pueda dar, sino con que no hay maquinarias para el trabajo», dijo. Cravero insistió en que «recibimos car tas y llamados permanentemente de los vecinos rurales. Se está trabajando con el Consejo en una ordenanza que género en su momento el concejal Celestino García, que durante el gobierno de José Luis Horna dejó de funcionar y ahora se reactivó con el regresos de Juan Carlos Gasparini».

Afirmó que «no vemos ningún avance positivo y los caminos rurales de Roque Pérez son un desastre. El reclamo per manentemente de los vecinos tiene que ver con eso».

Ejemplificó que «el vecino del campo no solamente es el dueño, hay emplea o puesteros de lugares alejados que dos no tienen la camioneta 4X4, sino un auto, y está complicados si deben salir de urgencia para el pueblo para ser atendidos. No vemos obras ni infraestructuras que tengan que ver con el mejorado acondicionamiento de los caminos rueales».

«Roque Pérez tiene 850 kilómetros de caminos, y hay algunos que no son pri marios que están en estado deplorable, por los que hace años no pasan máquinas», remarcó

«Hay que volver a remar para generar un diálogo nuevo y sincero»

Juancho Cravero dejará el Deliberativo tras 8 años. «La ley no permite renovar y es momento que muevas figuras importantes se acerquen a la politica nuevamente, y también que la discusión política se calme un poco «Siempre he estado dado todo para ayudar a la gente, y lo seguiré haciendo. Es lo que me gusta. La politica me gusta, es la herramienta transformadora. Ha generado resultados positivos y negativos, pero para mi siempre fueron positivos, porque continuamente quise ayudar. Lo seguiré haciendo, es lo que me motiva, es mi motor de cada día es estar y ayudar slempre», indico. Aseguró que «no me va a cambiar la vida ser o no concejal. Es momento que trabajemos como parte de un Frente. Mi diálogo con quienes militamos juntos es estar con las puertas abiertas, ya que somos el único local partidario que funciona permanentemente y mes tras listas siempre han estado abiertas». «En la siltima elección fui candidato a intendente, un comicio que todavia hay dudas de quien ha ganado, porque hubo 8 votos de diferencia, con lo cual generamos un bloque de 6 concejales y con el Peronismo Republicano alcas zamos las 7 bancas, que permitió manejar la agenda legislativa y discutir otra forma de hacer politica», dijo.

«A los tres meses el bloque se partió agregó Cravero-e implica un proceso de trabajo volver a ser un equipo. Nuevamente estamos trabajando conjunto, pero nos costó un montón y eso hizo debilitar a Juntos por el Cambio. Porque después de triunfar en die elecciones, porque para mi la ultima la ganamos, hay que volver a remar para generar un dialogo nuevo y sincero que perdimos en la última postura del bloque.»

Sobre la ruptura de la bancada, resaltó que «haré todo lo posible como edil y ex candidato a intendente para que eso quede en el olvido, que otra vez los diálogos surjan y seamos la fuerza fuerte que éramos en la última elección de Roque Pérez. No voy a aceptar las miradas personalistas, porque c do nos votan en una lista para ser con cejal dentro de un Frente, dentro de un equipo, uno se debe a la gente que nos voto. Las decisiones que se toman como concejal no se hacen a solas, s no que se toman con la gente que acompañó. Por eso me parece que hay que cambiarle la mente al que quiere militar en política, que erróneamente está viendo la realidad. Estamos en política porque cada uno lo decido y somos conocjales porque los vecinos nos votaron y a ellos nos debemos.

DATO. «Antes había nueve máquinas y ahora solo tres, una del Municipio y otra prestada»

Caminos cuidados en Beguerie

Reconoció Cravero que los caminos que pertenecen a la jurisdicción de Carlos Beguerie «están más cuidados y ahí está José Risso, un conocedor del tema. También el camino hacia la Paz Chica que conforma parte del circuito turistico».

«Gastos para hacer política»

Para Cravero, «todo tiene que ver con un desmanejo, desde el punto de vista del gasto municipal, porque en la planta urbana se centran los gastos con cosas para hacer política, como por ejemplo los espacios verdes, o eventos, por mencionar algunos.

Contó que en el barrio del paraje Forastieri «los vecinos festejaban dias pasados que volvió pasar la maquina de dos años y de tantos reclamos realizados. Por el camino del kilómetro 159 pasa solo un vehículo y antes era una ruta. El camino de La Dulce y Las Tunas, que va a paraje La Gloria, estaban impecables años anteriores». «Durante la gestión justicialista de Hugo Oreja se empoderada a todos t a cada uno de los vecinos de Roque Pérez.

Por tasa vial Roque Pérez recauda entre 40 50 millones de pesos, tiene un retorno de movilidad rural que suma 10 y 11 millones de pesos que es para el mantenimiento de caminos, y tienen unos 30 millones en concepto de Marcas y Señales, que tiene que ver también con el mantenimiento de caminos. En total se recaudan unos 100 millones de pesos y se destinan por presupuesto entre 15 y 20 millones a la red vial». «Destinan más plata a los espacios ver des que al mantenimiento de los caminos rurales. Parece que olvidamos al productor del campo, que tiene el mismo derecho que cualquier vecino», insistió, «Antes había nueve maquinas y ahora solo dos, una del Municipio otra prestada. ¿Cómo hacer un buen trabajo en 850 kilómetros de caminos rurales?. No hay manera de hacer mantenimientos o de abovedar la red vial, entonces sólo se realiza una peinada por arriba para decir que pasó la maquina». «Deberían arreglarse las máquinas que tenemos, que es un monto caro, pero es más ato que comprar maquinarias nuevas. Celebro, olvio, que se compren dos motoniveladoras como ha anunciado Gas parini», resaltó.

Para el edil, «se debería hacer un proyecto, que sea integral, para a mediano plazo reconstruir 850 kilómetros a mediano plazo, y saber cuántas maquinas se necesitan o cuánto tiempo llevaría realizarlo. Además, hacer un relevamiento por la carencia de alcantarillas, que en Roque Pérez ya no existen»

En Beguerie los caminos están impecables». «No es la cuestión extorsionar al vecino, porque si no me vota no se le arregla el camino. La realidad es la que vemos cada dia humildemente hay que aceptarla. No se les puede la culpa a del campo, que y hay que brindarles los servicios por el gran labor que realizan».

Cravero manifestó que Roque Pérez «tiene 157.000 hectáreas, 105.000 son productivas. El productor genera 60 millones de dólares, de sojn por año, 500 millones de pesos tenemos de presupuesto y 300 millones de coparticipación. Generaríamos mucho más de lo que recibimos por coparticipación. Por lo tanto si se produce todo eso hay que dejar que la producción salga, y mantener los caminos.

Diario La Mañana.-