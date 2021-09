Diez formas de comprobar si sos una persona tóxica

Un autodiagnóstico sincero que ayuda a mejorar las relaciones y brinda nuevas oportunidades. Diez puntos fundamentales para darte cuenta.

La toxicidad está en todos en mayor o menor medida, pero hay quienes se reconocen, se miran para adentro y dicen: «quiero dar vuelta esto». La búsqueda de salir del círculo conflictivo muchas veces llega en una situación límite. Y es una excelente oportunidad ese momento donde el propio marco conceptual con el que uno explica su propia vida no le sirve. «Tengo que ver lo que está pasando», se dice y siente sinceramente su responsabilidad y reconoce que no es el problema del vecino, del mundo, de la vida, del destino, sino de esas toxicidades repetidas. La toxicidad se sospecha, reconoce y se quiere abandonar. Diez indicios para darse cuenta:

1.-Desde que te levantás te pasás el día quejándote y nunca sentís que tener que dar gracias. Siempre estás en tensión y no reconocés que emitís malas vibraciones.

2.-Las personas tóxicas siempre quieren imponerse, ser el centro con la excusa del control y no respetan los consensos, por eso no son inclusivos ni tienen empatía, no pueden ponerse en el lugar del otro. Manipular no es liderar.

3.-En las redes sociales se esconden en el anonimato y disparan la negatividad sin límites. En la vida real culpan a otros hasta de los accidentes, no reconocen que ellos también cometen errores.

4.-Todos pasamos por momentos problemáticos pero, la persona tóxica se estanca en uno o en varios dramas y cree que es víctima de todas las injusticias. El tema preferido: enfermedades, nunca curaciones o mejoras.

5.- Si todo está en calma creen que es porque la gente se reprime y no se cuestiona, si no hay conflictos, generan críticas o buscan la parte anómala.

6.-Pasás del amor al odio en segundos. Y esos impulsos son un tobogán.

7.-Decís que no tenés envidia, pero te cuesta reconocer los logros y la suerte ajena y te creés juez de todos los que te rodean.

8.-Aunque no te pregunten, opinás negativamente sobre el resto.

9.-Te justificás de “tu preocupación excesiva” para invadir a tu circulo cercano. Generalmente, odias estar sola/o.

10.-No se conecta contigo mismo, aunque todos vivimos situaciones estresante, no queremos vivir siempre en crisis. La persona tóxica vive en un estado de alerta constante.

Nota gentileza de Infonews.-