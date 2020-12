Grabois en C5N, aclaró su apoyo al Frente de Todos, pero también fue crítico

El dirigente social subrayó la grave situación que viven los más humildes en medio de la pandemia. «Se está equivocando, compañero presidente», dijo.

La participación de Juan Grabois este domingo en un segmento de la señal C5N repercutió en Casa Rosada por la contundencia de las declaraciones del dirigente de la CTEP. Si bien afirmó que lo que dice en público lo dijo antes «puertas para adentro, durante un mes», la fuerza de sus dichos y el contraste con el discurso oficial molestaron a Alberto Fernández y parte del gabinete, lo que hizo que el ministro Daniel Arroyo saliera a declarar que «hay una pequeña reactivación».

¿Qué dijo Grabois? Aquí un resumen.

«No hay conciencia de lo que está sufriendo la gente». «Se está equivocando, compañero presidente. Se equivocó compañero presidente en haber sacado el IFE. Y se equivocó en haberlo sacado sin tener una política alternativa. Y se equivoca si se intenta darle un maquillaje de marketing a una política muy restrictiva en distribución del ingreso para los sectores populares».

«Si la política no logra revertir esta situación, la política no sirve». «Yo tengo una posición política de acompañamiento al Frente de Todos, pero hay algo que no podemos dejar de ver y es que la única verdad es la realidad: acá aumentó la pobreza; aumentó la indigencia; los jubilados están peor en términos de su ingreso de bolsillo… y eso es responsabilidad del gobierno nacional». «Sacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es ver la realidad con el excel y mirando más a la señora del Fondo Monetario Internacional que a la señora del barrio». «La política de ATP fue a dos millones de trabajadores y se gastó la misma plata que para el IFE. Cobraron el IFE las empresas de Magnetto, de Rocca, de Aranguren». «Para mi no hay conciencia de la realidad, de lo que está sufriendo la gente» «Hubo un aumento de la pobreza que se podría haber impedido y hay que impedir que se mantenga así». «Algún problema hay en Argentina si además creció la desigualdad: los ricos tienen más y los pobres tienen menos». «Estamos en una situación de degradación». «Una medida contundente que le garantice por lo menos a la mitad de los que cobraban el IFE, que son pobres de toda pobreza, que todos los meses van a tener un mango en el bolsillo». «Yo quiero que Alberto y Cristina hagan el mejor gobierno de la historia del país. Pero hay que tomar conciencia de que no estamos bien. Y el momento es ahora, porque si el macrismo se fortalece sobre la base de los errores del gobierno popular la vamos a pasar muy mal». «Hay una idea de quedar bien con factores de poder que nunca van a apoyar un gobierno popular. Bajaron las retenciones hermano, ¿Cómo es eso?». «Si no hay política de ingresos para 5 o 6 millones de personas y lo único que hay es distribución de alguna migaja, eso es condicionamiento del FMI».

Nota gentileza de Infonews.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...