DÍA PROVINCIAL LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO EN BUENOS AIRES

Por la adhesión municipal a la ley 15.035.

El 7 de septiembre de 2005 se sanciona la Ley 13522 que establece dicha fecha como el día del Autismo y TGD en apoyo a la lucha incansable de una provincia para dar curso a un proyecto de ley que contemple las necesidades y derechos de las personas dentro del espectro autista.

Muchos fueron los años para que un 10 de mayo del 2018 nuestra provincia consiguiera la adhesión a la Ley Nacional Integral de Autismo 27.043 y de esta manera poder garantizar la detección temprana, la capacitación a profesionales de la educación y salud, diagnóstico y tratamientos gratuitos, estadísticas locales, inclusión escolar e inserción laboral, etc.

Es por este motivo y ante el pedido de reglamentación total de la Ley Nacional y la ahora Ley Provincial 15.035, es que le hacemos llegar el pedido de hacer visible la labor de todos los nodos bonaerenses, para consolidar el compromiso con nuestra tarea y como siempre dar visibilidad al TEA (Trastorno del Espectro Autista), desmitificar y hablar bien de autismo.

En este sentido y en consonancia con la propuesta de la ONU para el Día Nacional de Concienciación del Autismo, es que le solicitamos tengan a bien iluminar la Municipalidad e iconos emblemáticos de nuestro municipio. El color azul es un hecho característico que da visibilidad a este trastorno con un índice de prevalencia de 1 caso cada 54 personas.

Con la consigna por la adhesión municipal a la Ley 15.035.

¿Qué es el autismo?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarollo, en la que se observan: (DSM-V) Deficiencias en la comunicación social y Comportamientos restringidos y repetitivos.

El Autismo NO es una enfermedad Es una trastorno permanente.

El Autismo NO es un trastorno emocional.

El Autismo NO está generado por un problema de apego, ni de vínculo con la madre.

El Autismo NO está necesariamente asociado a una discapacidad intelectual.

El crecimiento de esta condición a nivel mundial es muy significativo, alcanzando según algunas estadísticas a 1 de cada 59 niños en Estados Unidos, e incluso números aún más dramáticos. Si bien la Argentina no posee estadísticas, se calcula que se cumplen estas mismas tasas de incidencia.

TGD-PADRES-TEA

TGD-PADRES-TEA es una red autoconvocada de padres y familiares de personas con autismo, con representación en todo el país, que desde hace 13 años trabaja promoviendo acciones para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta condición. Sus principales áreas de acción son: promoción de políticas públicas, educación inclusiva, cumplimiento de los derechos, comunicación y concientización, y contención y ayuda a los padres desde la etapa inicial del diagnóstico y a lo largo de toda la vida.

Municipio de Roque Pérez.

