Día Mundial del Ahorro de Energía

El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, una fecha para concientizar y promover el uso racional de la energía.

EDEN trabaja permanentemente en la difusión de consejos que favorecen el cambio de hábitos de consumo energético. Con pequeños gestos y acciones es posible generar un cambio:

Utilizar lámparas led para el interior o células fotoeléctricas para la iluminación exterior.

Apagar los artefactos al retirarse de la habitación.

Usar el aire acondicionado en 24° y mantener puertas y ventanas cerradas.

Revisar el burlete de la puerta de la heladera para evitar que el aire se escape.

Acumular ropa antes de planchar para realizar una sola vez el encendido de la plancha.

Llenar el lavarropas antes de cada lavado, no sólo se ahorrará energía sino también agua.

A la hora de adquirir y utilizar un artefacto doméstico es bueno leer e interpretar la Etiqueta de Eficiencia Energética que nos brinda valiosa información. Por cada barra de color y letra, ésta define el nivel de eficiencia del aparato.

Pero además, en el hogar contamos con una cantidad de artefactos y elementos de iluminación cuyo gasto energético puede controlarse a través del Simulador de Consumo cliqueando en https://simuladordeconsumo.edensa.com.ar/ estimando de manera fácil y rápida el valor mensual de esos consumos. Basta cargar la cantidad de ítems disponibles de iluminación, climatización, electrónica, línea blanca, cuidado personal y otros y la interfase calcula el consumo total en kWh.

Para más información ingresar en:

https://www.edensa.com.ar/energiaresponsable/uso-racional-y-eficiente/

FUENTE:

EDEN, Comunicaciones.-

AGREGAMOS NOSOTROS DE RPEREZNETONLINE.COM.AR:

Desenchufe los cargadores de los teléfonos móviles, ya que no son solo cables, en su interior hay un transformador de 220v a 12v que hace que siga consumiendo energía a pesar de que usted saque su celular de carga y de paso, no daña el cargador. Muchas veces se deterioran porque la gente los deja permanentemente conectados pensando en que no gastan energía.-

