DÍA DEL NIÑO: DARLE AMOR Y TRATARLOS BIEN SON LOS MEJORES REGALOS PARA ELLOS

El origen de la celebración viene luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa. A partir de esta situación, en 1924, se comenzó a generar conciencia sobre la necesidad de la protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Save the Children que con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños.

El 20 de noviembre de 1959, en una asamblea se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, luego en 1989, se estableció la Convención sobre los Derechos del Niño y se estimuló a los países a que establecieran una fecha para su celebración. El objetivo del día del niño está destinado a la promoción de los derechos de los más pequeños y fomentar tanto «la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero» como su bienestar social.

En la actualidad parece obvio decir que lo lógico es que los más pequeños tengan derechos como el acceso a una vivienda digna, una educación digna que los prepare para la vida, poder tener comida todos los días para crecer sanos y no les afecte en su salud. Es por eso que a partir de la conmemoración del día del niño propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1954, lo que se busca son actividades que promocionen los derechos del niño de todo el mundo.

En Argentina se festeja desde 1960, tradicionalmente se realiza el segundo domingo de agosto, pero la fecha se ajusta a las necesidades del mercado, ya que en nuestro país dicho festejo se relaciona con el acto de regalarle juguetes a los chicos.

N de la R (nota de la redacción): De todos modos, ante la situación actual de Argentina, en la que muchas familias están sin trabajo y la compra de un juguete es algo inalcanzable, lo mejor es recordar que lo material no es lo fundamental para un niño, sino que lo principal es el amor, jugar con ellos, comprenderlos, no tratarlos mal y brindarles nuestro cariño y amor. No todo en este mundo es material. Eso es muchísimo mejor que el más caro de los juguetes y esas cosas van formando a nuestros niños a medida que crecen. Tratemos de que no crezcan en un mundo sin amor. Ellos necesitan de sus familias.

Carlos Zampini Redacción de rpereznetonbline.com.ar

Foto Carlos Zampini.-