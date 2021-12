Detienen a periodista de AM750 y a una diputada provincial electa

El cronista de la radio AM 750 se encuentra detenido. Desde un video filmado en el camión celular denunció el proceder policial en el desalojo de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada. También fue detenida la diputada provincial electa Lucía Klug.

En el marco del desalojo de una cooperativa textil ubicada en la localidad de Wilde, en Avellaneda, un cronista de la AM 750 denunció que fue golpeado, robado y detenido por miembros de la policía bonaerense.

El desalojo fue realizado por más de 200 efectivos de la Policía bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial. «Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias, fue la policía bonaerense. Y ahora nos están trasladando a la comisaría», denunció Mauricio Polchi, periodista de la AM 750, desde un video grabado en el camión celular, donde se lo puede ver junto a otros detenidos quienes también denuncian el proceder policial. Por su parte, uno de los trabajadores detenidos, denunció la actuación policial: «Nos re cagaron a palos, a tiros, le pegaron a las mujeres, a los chicos».

Polchi no fue el único periodista detenido. Antonella Giuso, Emiliano Guerresi y Julieta Piermaria, de la Revista Resistencias, también fueron detenidos y tralsadados a la comisaría 5ta de Avellaneda.

El dirigente social Juan Grabois denunció fue detenida una diputada provincial electal. «La policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió de manera salvaje a trabajadoras costureras de Nueva Generación. Varias personas detenidas entre ellas la diputada electa Lucia Klug. Nos estamos convocando a la comisaría 5ta de Avellaneda (Lincoln y Emilio Zola)», informó.

Pasadas las 9, se hicieron presentes en el lugar -sede de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada, ubicada en Méndez 671, de Wilde, en el partido de Avellaneda- más de 200 efectivos de la Policía Bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios de seguridad.

«La policía de la provincia de Buenos Aires está reprimiendo y desalojando a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Nueva Generación ubicada en Wilde, partido de Avellaneda (Villegas y Boulevard de los Italianos). El desalojo es producto de una estafa judicial que pretende apropiarse del inmueble. Se llevaron varios detenidos a la comisaría quinta de Avellaneda», denunciaron en un comunicado los trabajadores.

«Nos han reprimido, ahora nos están llevando detenidos, nos han desalojado, estamos todos muy mal. Nosotros no ofrecimos resistencia. Nos están llevando a la (comisaría) 5ta. de Avellaneda. Les pedimos que difundan por favor», señaló a Télam Alicia Gutiérrez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación.

«No somos delincuentes, somos trabajadores organizados en una cooperativa; hoy fuimos literalmente rodeados por miles de policías quienes nos reprimieron para tomar las instalaciones de la fábrica. Somos 84 trabajadoras y atendemos a 180 niños. Pedimos al sector político ayuda para defender nuestros puestos de trabajo», contó Gutiérrez.

Con más de 80 trabajadores y trabajadoras costureras, la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación nació en Wilde (partido de Avellaneda) en el año 2005, se instaló en un espacio que antes era un basural y a partir de 2010 se inició un juicio comercial por parte de los herederos del predio.

Además de la fábrica, en el lugar funcionaba un jardín maternal para 100 niños con un comedor y merendero, y una escuelita de apoyo escolar y de género.

Pasadas las 10, algunos de los detenidos habían sido liberados.

El desalojo fue ordenado por el juez Pablo Ernesto Bocaccia, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Avellaneda.

Télam.-