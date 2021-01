Detienen a empresario en Pinamar acusado de abuso sexual con acceso carnal

Cansados de la violencia, los trabajadores del local que manejaba Claudio Tinari grabaron las violentas charlas. El hombre está detenido por abuso sexual.

Claudio Alberto Tinari, de 44 años, se desempeña como empresario gastronómico en Morón y es dueño de un patio cervecero en Hurlingham, además adquirió la concesión de un restaurante ubicado en la zona norte de Pinamar. No obstante, una denuncia hizo que se desencadenen muchas más en su contra entre las que se encuentran abuso sexual, trata laboral, entre otras.

La primera mujer en denunciarlo fue una joven quien contó que le había ofrecido 100 dólares para “pasar el día en Cariló” con un cliente del balneario en el que trabajaban bajo el mando de Tinari quien se encuentra detenido en Pinamar. Luego de este testimonio, otra chica relató que fue abusada por el mismo hombre.

A estas denuncias se sumaron el resto de los trabajadores quienes aportaron datos y audios que dejan ver “maltratos” de todo tipo por parte del empresario gastronómico, incluso una situación de “encierro” en la casa en los que los tendría como “secuestrados”.

Entre las pruebas que ahora analiza la Justicia, se sumaron en las últimas horas unos audios aportados por los empleados del hombre que son una prueba contundente del maltrato que recibían.

“No estoy contento con la decisión que tomaron”, se le escucha decir en una de las grabaciones al empresario, dirigiéndose a algunos de los jóvenes que había contratado para que trabajaran en su restaurante durante la temporada de verano, muchos de ellos del interior del país, cuando estos manifestaron sus intenciones de renunciar. “Me siento super herido porque les di todo sin conocerlos”, agregó.

El tono de reproche fue escalando y se convirtió rápidamente en soberbias amenazas a los gritos. “Y que me digan que ahora se van (…) igual yo tengo un plan B, un plan C…Tengo tres equipos de cocina armados por si ustedes se van. No soy un bo…., soy un empresario”, alardeó Tinari, y arremetió: “El día que tu novia se hizo la loquita ya sabía que se iban a ir todos. Avisale a tu novia que en la gastronomía el jefe es el que manda, no los empleados. Entendés?”.

Tras obtener otros elementos, el fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pinamar, pidió tres allanamientos y logró la detención del acusado, que se dio en la casa que alquilaba para los empleados, en en la avenida Enrique Shaw al 3000.

En el lugar se secuestró su teléfono celular y un bolso marca Puma de color turquesa y azul, y una valija roja que contenían ropa y elementos de perfumería de la víctima. Los otros dos lugares allanados fueron el balneario donde funcionaba el restaurante y la casa donde se alojaba el empresario y que compartía con su pareja. Participaron de los operativos personal de la Comisaría de la Mujer de Pinamar y del Servicio Externo de Ostende y Pinamar.

«Si no me devolvés toda la ropa que yo di, el XL ese que le di a la gorda esa deformada, los gorros, la ropa, que me deben y no me pagan lo que me tienen que pagar, los voy a buscar por todo Pinamar. Y esto no es un amenaza, es una advertencia que no van a poder trabajar en ningún hotel, amigo. Porque acá hay otra historia, esto no es una amenaza, esto es poder político, pa…», se altera Tinari en otros de los audios.

«¿Quién se quiere ir? Díganme quién se quiere ir. Está la puerta abierta, el que se quiere ir que se vaya. (…) Acá hay un horario y hay una regla. Porque me salió 4 mil dólares esta casa de mier… ¿Y sabés qué? Los empleados salen de abajo de la tierra, nadie es imprescindible acá. Y si tu barman se quiere, que me chu… Barman salen de abajo de la tierra. Acá yo soy bueno, soy bueno, pero si soy malo soy recontra malo. Si vos querés a Dios, tenés a Dios. Si querés al Diablo, tenés al Diablo», amenaza Tinari.

Tras dos allanamientos a Tinari se le incautaron dos computadoras personales, un celular y varias hojas de un cuadernillo con registros y constancias de puño y letra de la situación laboral de empleados.

A su vez, testigos declararon que el imputado también tenía una relación violenta con su pareja, a quien amenazó varias veces de echarla del balneario, y era habitual verlo drogado o alcoholizado.

No termina allí el prontuario de Tinari. Cuando los investigadores fueron a buscar sus antecedentes encontraron que tiene una pena de 8 años de prisión en suspenso por el delito de «exhibiciones obscenas agravadas y daño» en la justicia de Morón: Tinari fue descubierto mostrando sus genitales en la puerta de un jardín de infantes.

