Detectaron trata de personas, explotación y covid masivo en un campo

Por orden de la la Justicia federal se realizó un operativo especial en un frutillar del distrito de General Pueyrredón, a partir de una denuncia efectuada por el Comité contra la Trata. El resultado fue contundente: se detectaron casos de trabajadores contagiados con Covid-19, que no recibían ningún tipo asistencia por parte de la empresa y que además se comprobó que no se cumplía con la normativa laboral vigente para la actividad rural, según se informó oficialmente.

Encuentran edificios y casas de lujo declaradas como baldíos en Cariló y Pinamar

La denuncia fue presentada ante la fiscalía de turno de Mar del Plata, y en el operativo participaron personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, zona sanitaria VIII, la Municipalidad de General Pueyrredón, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), precisó un comunicado.

La denuncia fue recibida el pasado 14 de enero de forma anónima por parte de un trabajador que presta tareas en el predio, y en la que manifestó que varios de sus compañeros estaban contagiados con Covid-19 y que no recibían ningún tipo asistencia por parte de la empresa, y agregó que los infectados convivían en habitaciones junto con los no contagiados y además denunció la realización de extensas jornadas laborales de 12 o más horas y que aquellos que no lo hacían por estar enfermos por Covid-19 no recibían su paga, precisó el comunicado.

Luego de la denuncia, la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Laura Mazzaferri, articuló inmediatamente con el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago José Martín, quién ordenó un operativo de salud con personal dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y personal de salud del Municipio de General Pueyrredón, precisó el comunicado.

El operativo se llevó a cabo en el predio de la Compañía Industrial Frutihortículoa S.A., área conocida como “El Frutillar”, quien en el pasado recibió denuncias por sus trabajadores/as por explotación laboral las que derivaron en sendas causas por trata de personas. En el lugar allanado se detectó que los trabajadores realizaban extensas jornadas laborales y que no se cumplía con la normativa laboral vigente para la actividad rural, afirmó el organismo.

El Comité Ejecutivo seguirá trabajando mancomunadamente con el Juzgado y la Fiscalía Federal que llevan adelante la causa y con las autoridades de Renatre, Trabajo, AFIP y Migraciones hasta tanto los trabajadores reciban la correspondiente reparación, precisó el comunicado.

Nota gentileza de Infonews.-