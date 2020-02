Despedite de los billetes de $5 se “reunirán” con los de $2. Último día para poder usarlos en compras

Hoy es el último día para utilizar billetes de 5 pesos en comercios. La medida del Banco Central fue tomada en agosto de 2019.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió el jueves 16 de enero extender un mes más, hasta fines de febrero, el plazo de validez de los billetes de 5 pesos. Inicialmente se preveía que la validez de esos billetes caducaba el 3 de enero, aunque durante febrero se iban a poder depositar o canjearlos en los bancos.

Finalmente, ante el reclamo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la autoridad monetaria postergó los plazos un mes más, precisamente hasta este sábado 29 de febrero.

Los billetes de 5 pesos no serán más aceptados en los comercios

Los billetes de 5 pesos no serán más aceptados en los comercios

La CAC y la CAME habían reclamado que una postergación (en rigor reclamaban suspender la medida por 6 meses) ante la escasez de monedas de 5 pesos en circulación en la actualidad.

«La desaparición del billete le va a generar un problema al comercio, que no tendrá con qué dar vuelto y deberá redondear siempre hacia abajo», habían indicado desde la CAME.

Desde el Banco Central aseguraron que se siguen poniendo nuevas monedas en circulación de 5 pesos que se suman a las 881 millones de 2 pesos y las 1.839 millones de 1 peso.

«En la actualidad, los billetes de 5 pesos coexisten con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateada que tiene como protagonista al arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete», dijo el Banco Central en la Comunicación A 6742.

La máxima autoridad monetaria explicó que «al tratarse de los billetes de menor denominación, el papel de 5 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes. Actualmente, circulan 510,6 millones de unidades de este billete, con la imagen del General José de San Martín en su anverso, que se emitió a partir de 1998», recordó el Banco Central.

En 2017, el Banco Central inició un programa de destrucción de billetes deteriorados, como parte de su plan para mejorar la calidad del dinero circulante. En mayo de 2018, el billete de 2 pesos quedó fuera de circulación. M.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...