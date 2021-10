Desde varias ONG que luchan por los derechos de los niños destacan la valentía de Toto Kirzner

En C5N, acompañaron al actor que es hijo de Adrián Suar y Araceli González quien reveló que fue víctima de abuso sexual dos veces cuando tenía 7 años.

Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, sorprendió a todos en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, al revelar que a los siete años de edad fue abusado sexualmente por un empleado del barrio en el que vivía. La confesión llegó en el segmento del programa en el que queman algo de su vida, y ahí se despachó con la historia, que minutos antes había insinuado con contar.

«No sé ni cómo se cuenta, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años. Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pasó algo a vos?’ y ahí le dije”, narró Tomás Kirzner González de 23 años.

Al respecto, Luciana Rubinska en Minuto a Minuto de C5N entrevistó a un panel de especialistas entre los que estaban Sebastián Cuattromo y Sara Barni de la ONG Adultxs por los derechos de la infancia junto a Sara Barni, presidenta de la Red Viva contra los abusos infantiles.

«Tenemos que generar condiciones y contextos para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar y compartir sus emociones y sentimientos«, planteó Cuattromo quien destacó la valentía de Kirzner y la importancia de que una persona pública revele lo ocurrido para que otros de los tantos que lo sufrieron se animen a revelarlo.

No obstante, Sara Barni expresa que «no hay una sociedad preparada para escuchar» y llama a revertilo.

«Esto muestra la gran vulnerabilidad de la infancia ya que el abuso sexual contra la infancia se da en cualquier situación«, sentenció Piceda, ladera de Cuattromo.

Tras la revelación de Toto Kirzner, su mamá Araceli González y su hermana salieron a brindarle su cariño y respaldo. Amigos de la actriz, acompañaron el posteo. El actor sólo se expresó con una canción e incluso compartió un meme sobre su actuación en «Podemos Hablar».

Nota gentileza de MinutoUno.-