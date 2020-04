Desde agosto de 2008 rpereznetonline.com.ar difunde información para sumar

Desde agosto de 2008, difundimos información oficial, comprobable y que sirva positivamente.

No vamos a poner información que alarme a tod@s. No vamos a poner información que no sirva, que no sume y mucho menos en estos momentos.

Desde que Carlos Zampini trabajó en Diario Crónica como periodista en 1988, jamás ha publicado nada que no sea para informar de la mejor manera. Fue colaborador de revista Humor, publicó cartas en Página 12, y colaboró con un programa radial del Centro Cultural San Martín (CABA). Ya en Roque Pérez, trabajó en diario La Mañana, trabajó casi 10 años en Semanario La Palabra de Lobos (sección Roque Pérez), para luego trabajar en el Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez) donde actualmente sigue trabajando. Tuvo dos programas de TV en Canal 4, desde hace años tiene el programa de radio Área 51 en FM Nova y sigue en este portal de noticias.

Además, ha realizado seminarios y capacitaciones de periodismo internacional y digital, es fotógrafo profesional matriculado, y tiene carnet de Locutor validado por el ENACOM y obtenido en Lobos tras capacitarse y dar el correspondiente exámen.

No somos improvisados, no vamos a alarmar a la población. No vamos a poner en este sitio noticias que atenten contra la salud pública, ni que atenten contra la seguridad de las personas.

Hablamos de nosotros, el resto sabrá lo que hace y no somos nosotros quienes debemos decirles lo que deben o no publicar o decir, porque los respetamos como medios y como amigos, aunque no estemos de acuerdoa veces en algunas cosas.-