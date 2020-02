DESCUBRIERON EL MONUMENTO A «JUANCITO» EN ROQUE PÉREZ, UNA OBRA DEL ARTISTA NICOLÁS SAMPALLO

Ayer viernes 31 de enero, en la plaza Vicente Martelli de Roque Pérez, con la presencia del intendente municipal Juan Carlos «Chinchu» Gasparini, se descubrió un maravilloso monumento a Juan Comesaña, personaje conocido por todos como «Juancito». El monumento está ubicado en la plaza, sobre el lateral que da a calle Lamadrid, a metros de Ciappa Anaut.

Además, César Coltrinari interpretó la canción que le hizo Marcos Riccetti, quien hoy no está físicamente entre nosotros, pero sigue presente en el corazón de todos.

Sin dudas una acierto del gobierno municipal, el de poner en valor a figuras tan significantes como lo es Juan Comesaña (en la foto junto al monumento).

Pero debemos hacer una cita especial para el creador, el autor de esta obra, nos referimos al artista Nicolás Sampallo. Una escultura de la que todos hablan, pero pocos valoran al autor de la misma y suponemos que no hay que aclarar que sin el arte y el talento de Nicolás Sampallo, este monumento no existiría.



Me gusta esto: Me gusta Cargando...