Desbaratan una red de prostitución que «funcionaba» en los autódromos

Para empezar, lo vinculaban directamente a K.L, que se refería a las mujeres en código como “autitos”. Se cree que tenía veto final sobre cada “promotora”, pero su motivación no habría sido el capital, no obtendría una ganancia de la explotación sexual. Se cree que, al menos, financió traslados. Fue imputado por los delitos de facilitación y promoción del ejercicio de la prostitución, un partícipe necesario en la maniobra de la proxeneta. Por lo pronto, no hay precisiones sobre si tenía sexo con las promotoras en el expediente.