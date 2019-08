Deportistas de la Escuela Municipal de Hockey de Roque Pérez salieron Campeonas

Por la 5° fecha de la Liga de Hockey libre femenino, las chicas de la Escuela Municipal de hockey de Roque Pérez, gritaron campeonas este domingo, tras vencer en la final a Saladillo 3 a 0, luego de una gran fase de clasificación ganando todos sus partidos.

Los resultados a lo largo del día fueron:

Por la zona B:

Roque Pérez 3 vs Saladillo B 2.

Roque Pérez 5 vs Lobos 0.

Roque Pérez 3 vs N. De la Riestra 0.

Semifinal:

Roque Pérez 2 vs Saladillo A 0.

Final

Roque Pérez 3 vs Saladillo B 0.

Felicitaciones a todas!