Denunció trabajo esclavo en un exclusivo country: «Me dijo que iba a prenderme fuego»

Según la denunciante, identificada como, dehabía sido contratada para trabajar en la vivienda como empleada doméstica de lunes a viernes con cama y salida los fines de semana. Sin embargo, cuando llegó,

“Cuando el lunes le planteé que no quería trabajar más porque era mucho trabajo, me dijo que me tenía que quedar tres meses sin salir. Me había dicho que era por el Covid y porque en el contrato decía que estaba a prueba”, contó Noviembre sobre las excusas de su empleadora.

“El martes no aguantaba mas, le dije que me quería ir a mi casa y no me dejaba salir”, continuó.

Fue entonces cuando intervino Fernanda, su madre: “Llamé a la mujer y le avisé que iba a retirar a mi hija, que le pagara por estos días que la tuvo encerrada. Me dijo que me quedara tranquila, que ella la iba a llevar a una estación para que yo la pasara a buscar».

«En ese momento la mujer pensó que la llamada se había cortado y empecé a escuchar cómo comenzó a agredir a mi hija, le quería sacar el celular y le empezó a pegar. Le dijo que la iba a prender fuego, que tenía un bidón de nafta”, agregó.

Las amenazas fueron ratificadas por la víctima, quien en diálogo con C5N contó: “Me dijo que iba a prender fuego mis cosas y a mí también. Subimos mis pertenencias a la camioneta y subió un bidón con nafta”.

Una vez en la camioneta la joven pudo abrir la puerta, aun con el vehículo en marcha, para bajarse.

Según informó la madre de la denunciante, la Policía ya solicitó las cámaras de seguridad de los alrededores del country para continuar con la investigación.