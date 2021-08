Denuncian por redes sociales casos de abuso en Roque Pérez. Este medio, como es su costumbre desde siempre, no publicará los datos filiatorios de las personas en cuestión, debido a que se nombra a una niña (menor de edad) y no vamos a exponerla. Si bien la persona que efectúa la denuncia a través de las redes sociales es una hermana de la nena, este medio no expondrá sus datos hasta tanto la justicia no lo autorice. Podríamos sumar un daño más a la niña al difundir sus datos y es lo que no deseamos hacer.

Les informamos que existen herramientas para realizar las correspondientes denuncias y para asesorarse bien en cada caso, en: https://www.argentina.gob.ar/violencia-familiar-y-sexual

Cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual puede comunicarse las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

¿A quién está dirigido?

A cualquier persona que sea víctima de violencia familiar y/o sexual, a vecinos y vecinas que escuchen o presencien violencias en otro domicilio, a instituciones, a familiares de víctimas y a cualquier otra persona que necesite orientación en violencia familiar y/o sexual

¿Qué necesito?

Solo necesitas un dispositivo un teléfono, móvil o pc para comunicarte con el programa.

¿Cómo hago?

1

Comunícate gratis telefónicamente a la línea 137 las 24 horas del día, los 365 días del año.

2

También podés escribirnos a vicontravio@jus.gov.ar

3

Podes enviar un mensaje de Whatsapp al 11-3133-1000.

4

Además, en casos de grooming podes realizar tu consulta completando el siguiente formulario: https://www.argentina.gob.ar/justicia/violencia-familiar-sexual/formulario-de-consulta-grooming