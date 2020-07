Delivery pago, la nueva modalidad de robos en los barrios privados

NNN»Hemos tomado conocimiento que se han recibido llamados sospechosos. En el caso puntual del vecino de otro barrio, recibe un llamado donde se le informaba que le estaban enviando por delivery empanadas y pizza ya pagadas por la hija. Cuando el vecino consulta a su hija, confirma que todo es falso», comienza el aviso que enviaron.

Y agregan: «Por ello les solicitamos estar atentos a llamadas fuera de las normales, de números privados o desconocidos, no aceptar promociones de regalos «sorpresas» y no habilitar a la guardia el ingreso de pedidos que no hayan sido efectivamente solicitados por ustedes».

Por otro lado, una administración de varios consorcios en la Ciudad de Buenos Aires también enviaron un comunicado avisando a los vecinos que tomen los recaudos necesarios sobre las falsas visitas médicas. «Se informa que ningún cuerpo médico del GCBA o el Gobierno Nacional está visitando los domicilios particulares de los vecinos para realizar revisiones por COVID-19″, alertan los administradores de los edificios, ya que estos métodos fueron utilizados especialmente con los adultos mayores. Nota gentileza de MinutoUno.-