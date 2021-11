Déficit en el comercio exterior autopartista

La balanza comercial autopartista presentó un déficit de 4.956 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2021, con lo que aumentó 94,2% respecto del mismo periodo de 2020, que estuvo signado por las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

En tanto, entre enero y septiembre últimos las exportaciones aumentaron 39,2%, con lo que el período analizado cerró en 1.033 millones de dólares, según un informe de comercio exterior del rubro elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac).

Las importaciones de autopartes aumentaron 81,8%, con lo que llegaron a los 5.988 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, incremento que Afac relacionó con la suba en la producción de vehículos en el país, que aumentó 85,5% alcanzando las 307.412 unidades fabricadas en este periodo.

La entidad precisó que los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de 1.051 millones de dólares (importaciones por u$s 1.724 millones y exportaciones por u$s 673 millones); el Bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de 1.274 millones (u$s 1.370 millones de importaciones y u$s 96 millones de exportaciones).

A ellos se sumaron Tailandia, con 766 millones de dólares de saldo deficitario (importaciones por u$s 773 millones y exportaciones por u$s 6 millones), y China, acumulando un déficit de 555 millones (u$s 555 millones de importaciones y u$s 691 mil de exportaciones).

Los principales rubros comercializados fueron Transmisiones, con un déficit de 989 millones dólares (u$s 1.358 millones de importaciones y u$s 369 millones en exportaciones) y Componentes de motor, con un rojo de 818 millones (u$s 997 millones de importaciones y u$s 179 millones de exportaciones).

