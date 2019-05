Dalma Maradona respondió a las críticas por convocar a la marcha por la despenalización del aborto

Al igual que otras famosas, Dalma Maradona publicó un tuit este sábado convocando a una marcha por la despenalización del aborto el próximo martes 28 de mayo en el Congreso.

A modo de respuesta, usuarias que están en contra del aborto le respondieron con golpes bajos, refiriéndose en sus mensajes a su pequeña hija Roma.

Dalma no dejó pasar las agresiones y respondió: “¡Qué PAJA las pañuelo celeste metiéndose con mi hija! ¡Igual nada me sorprende MÁS ARGUMENTOS VACÍOS DE CONTENIDO Y MUY DESUBICADOS! Y cuando pensás que no se puede caer más bajo, ahí las tenés a las pelotudas…(no jodan con que no todas son así) le hablo a quien corresponda”.