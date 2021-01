DAKAR: Kevin Benavides : «Después de 100 km, me he sentido cómodo». El polito argentino Finalizó 2do.

3 enero 2021 – 13:37 [GMT + 3].

DAKAR-MOTOS: El piloto argentino con su Honda Nº 47, ha obtenido el segundo tiempo del día, a unos treinta segundos de un Toby Price que se mantiene en primera posición.

«La navegación era difícil, pero después de unos cien kilómetros me he sentido cómodo con el roadbook y con el terreno. He podido seguir un ritmo un poco más suave desde el momento en el que he conectado con el grupo de cabeza».

Toby Price logra imponerse al término de la primera etapa en Bisha. El doble vencedor del Dakar comienza con buen pie la edición de 2021 y se coloca como primer líder del rally.

Kevin Benavides y Matthias Walkner rubrican una buena actuación y se suben al podio de la jornada a unos treinta segundos de Toby Price. Los tres pilotos marcan la pauta de un Dakar que ha empezado con buen ritmo.

FUENTE: https://www.dakar.com/

PÁGINA OFICIAL DEL DAKAR 2021.