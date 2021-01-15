DAKAR, AUTOS: GANARON LOS FRANCESES STÉPHANE PETERHANSEL Y EDOUARD BOULANGER.
LOS FRANCESES CON SU EQUIPO X-RAID MINI JCW TEAM, GANARON LA PRUEBA CON UN TIEMPO TOTAL DE 44 HORAS, 28 MINUTOS Y 11 SEGUNDOS.-
FUENTE Y FOTO: DAKAR OFICIAL.-
DAKAR, AUTOS: GANARON LOS FRANCESES STÉPHANE PETERHANSEL Y EDOUARD BOULANGER.
LOS FRANCESES CON SU EQUIPO X-RAID MINI JCW TEAM, GANARON LA PRUEBA CON UN TIEMPO TOTAL DE 44 HORAS, 28 MINUTOS Y 11 SEGUNDOS.-
FUENTE Y FOTO: DAKAR OFICIAL.-
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