Dakar 2022: finalizó la etapa 5, con cancelaciones de la organización

Clasificaciones 2022 al final de la etapa 5

Distancia total recorrida : 560 km

La carrera de las motos y quads se canceló por “una fuerte movilización de medios de asistencia aéreos dedicados a las carreras de motos y del Dakar Classic”, pero desde la organización del Dakar desconocen por qué se movilizaron las aeronaves, si es que hubo varios accidentes, o si tuvieron que asistir a pilotos que abandonaron. Por este motivo no pudieron terminar Diego Noras (Husqvarna), Matías Notti (KTM) y Joaquín Debeljuh Taruselli (KTM) y por ahora no se sabe en qué posición se los van a ubicar en la etapa y en la general.

En cuatriciclos Pablo Copetti (Yamaha) y Manuel Andújar (Yamaha) tuvieron una jornada para el olvido con la navegación, pues a ambos no les funcionó la hoja de ruta y se perdieron. No obstante, por la mencionada cancelación aún se está viendo cómo se contabiliza el tiempo perdido por cada piloto, más allá del inconveniente que tuvieron Copetti y Andújar, por lo que aún no se sabe si el nacido en Córdoba cedió la punta general de la carrera. De esta forma, por ahora, los resultados finales de la divisional no están confirmados.

MOTOS:

1 90

(ITA) DANILO PETRUCCI

TECH 3 KTM FACTORY RACING 03H 23′ 46»

2 16

(BWA) ROSS BRANCH

MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 23′ 48»

+ 00H 00′ 02»

3 11

(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO

MONSTER ENERGY HONDA 03H 23′ 51»

+ 00H 00′ 05»

4 2

(USA) RICKY BRABEC

MONSTER ENERGY HONDA 03H 25′ 18»

+ 00H 01′ 32»

5 18

(AUS) TOBY PRICE

RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 25′ 32»

+ 00H 01′ 46» 00H 06′ 00»

6 43

(USA) MASON KLEIN

BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 27′ 07»

+ 00H 03′ 21»

7 29

(USA) ANDREW SHORT

MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 28′ 15»

+ 00H 04′ 29»

8 1

(ARG) KEVIN BENAVIDES

RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 28′ 28»

+ 00H 04′ 42»

9 10

(CZE) MARTIN MICHEK

ORION – MOTO RACING GROUP 03H 30′ 53»

+ 00H 07′ 07»

10 77

(ARG) LUCIANO BENAVIDES

HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 31′ 11»

+ 00H 07′ 25»

——————————————-

QUADS:

1 174

(FRA) ALEXANDRE GIROUD

YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 04H 28′ 33»

2 183

(BRA) MARCELO MEDEIROS

TEAM MARCELO MEDEIROS 25H 50′ 00»

+ 21H 21′ 27» 14H 30′ 00»

3 182

(COL) NICOLAS ROBLEDO SERNA

EQUIPO COLOMBIA 4X4 35H 35′ 00»

+ 31H 06′ 27» 24H 15′ 00»

4 171

(CHL) GIOVANNI ENRICO

ENRICO RACING TEAM 42H 50′ 00»

+ 38H 21′ 27» 31H 30′ 00»

5 179

(LTU) LAISVYDAS KANCIUS

STORY RACING S.R.O. 42H 50′ 00»

+ 38H 21′ 27» 31H 30′ 00»

—————————-

AUTOS:

1 225

(ZAF) HENK LATEGAN

(ZAF) BRETT CUMMINGS

TOYOTA GAZOO RACING 03H 53′ 28»

2 211

(FRA) SEBASTIEN LOEB

(BEL) FABIAN LURQUIN

BAHRAIN RAID XTREME 03H 55′ 26»

+ 00H 01′ 58»

3 222

(ARG) LUCIO ALVAREZ

(ESP) ARMAND MONLEON

OVERDRIVE TOYOTA 03H 55′ 38»

+ 00H 02′ 10»

————————

CAMIONES:

1 509

(RAF) ANDREY KARGINOV

(RAF) ANDREY MOKEEV

(RAF) IVAN MALKOV

KAMAZ – MASTER 04H 03′ 02»

00H 02′ 00»

2 500

(RAF) DMITRY SOTNIKOV

(RAF) RUSLAN AKHMADEEV

(RAF) ILGIZ AKHMETZIANOV

KAMAZ – MASTER 04H 05′ 27»

+ 00H 02′ 25»

3 501

(RAF) ANTON SHIBALOV

(RAF) DMITRII NIKITIN

(RAF) IVAN TATARINOV

KAMAZ – MASTER 04H 07′ 49»

+ 00H 04′ 47»

—————————

FUENTE Y FOTO: DAKAR OFICIAL.-

FOTO DEL QUAD DEL PILOTO FRANCÉS ALEXANDRE GIROUD, QUIEN TERMINÓ 1ERO. ESTA 5TA. ETAPA DEL DAKAR 2022.-