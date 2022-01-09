Clasificaciones 2022 al final de la etapa 7
Distancia total recorrida : 701 km.
DAKAR 2022: EL ARGENTINO KEVIN BENAVIDES FINALIZÓ 2DO. EN LA ETAPA 7 EN MOTOS.
AYER DESCANSO:
Informamos que ayer, sábado 8, fue el día de descanso y para reparar y/o mejorar los vehículos y descansar un poco del DAKAR y sus exigencias.
Hoy, arrancó la segunda semana de competencia.
MOTOS:
1 11
(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO
MONSTER ENERGY HONDA 03H 28′ 46»
2 1
(ARG) KEVIN BENAVIDES
RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 29′ 30»
+ 00H 00′ 44»
3 88
(ESP) JOAN BARREDA BORT
MONSTER ENERGY HONDA 03H 31′ 37»
+ 00H 02′ 51»
4 77
(ARG) LUCIANO BENAVIDES
HUSQVARNA FACTORY RACING
—————————-
QUADS:
1 183
(BRA) MARCELO MEDEIROS
TEAM MARCELO MEDEIROS 04H 17′ 18»
2 174
(FRA) ALEXANDRE GIROUD
YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 04H 20′ 25»
+ 00H 03′ 07»
3 173
(USA) PABLO COPETTI
DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM 04H 33′ 54»
+ 00H 16′ 36»
4 175
(POL) KAMIL WISNIEWSKI
ORLEN TEAM 04H 43′ 10»
+ 00H 25′ 52»
5 192
(ARG) FRANCISCO MORENO
DRAG’ON RALLY TEAM. EL PILOTO ARGENTINO FRANCISCO MORENO, TAMBIÉN SE ENCUENTRA 5TO. EN LA GENERAL.
RECORDAMOS QUE PABLO COPETTI SI BIEN NACIÓN EN ARGENTINA, EL PILOTO SE NACIONALIZÓ ESTADOUNIDENSE Y CORRE EN REPRESENTACIÓN A ESTADOS UNIDOS, NO A ARGENTINA. ALGUNOS MEDIOS HABLAN «DEL ARGENTINO» COPETTI, PERO SE DEBE ACLARAR QUE REPRESENTA A EEUU.
AUTOS:
1 211
(FRA) SEBASTIEN LOEB
(BEL) FABIAN LURQUIN
BAHRAIN RAID XTREME 03H 09′ 32»
2 201
(QAT) NASSER AL-ATTIYAH
(AND) MATTHIEU BAUMEL
TOYOTA GAZOO RACING 03H 14′ 58»
+ 00H 05′ 26»
3 202
(ESP) CARLOS SAINZ
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 03H 17′ 15»
+ 00H 07′ 43»
4 200
(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL
(FRA) EDOUARD BOULANGER
TEAM AUDI SPORT 03H 19′ 12»
+ 00H 09′ 40»
5 205
(SAU) YAZEED AL RAJHI
(GBR) MICHAEL ORR
OVERDRIVE TOYOTA 03H 19′ 35»
+ 00H 10′ 03»
6 217
(NLD) BERNHARD TEN BRINKE
(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY
OVERDRIVE TOYOTA 03H 22′ 26»
+ 00H 12′ 54»
7 222
(ARG) LUCIO ALVAREZ
(ESP) ARMAND MONLEON
OVERDRIVE TOYOTA
POR SU PARTE EN LA 11era. UBICACIÓN QUEDÓ EL Nº 221 DE (ARG) ORLANDO TERRANOVA Y (ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS DEL BAHRAIN RAID XTREME, QUIENES HABÍAN GANADO LA 6TA. ETAPA.
————————-
CAMIONES:
1 501
(RAF) ANTON SHIBALOV
(RAF) DMITRII NIKITIN
(RAF) IVAN TATARINOV
KAMAZ – MASTER 03H 33′ 17»
2 505
(RAF) EDUARD NIKOLAEV
(RAF) EVGENII IAKOVLEV
(RAF) VLADIMIR RYBAKOV
KAMAZ – MASTER 03H 34′ 54»
+ 00H 01′ 37»
3 506
(NLD) MARTIN VAN DEN BRINK
(BEL) PETER WILLEMSEN
(NLD) BERNARD DER KINDEREN
MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO.
FUENTE Y FOTO: DAKAR OFICIAL.-