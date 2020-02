Cuando la sociedad es careta y no quiere ver lo que todos ven en las calles, cargan contra la que se anima a decirlo

Una campaña promocionando el nuevo material de Jimena Barón, encendió la crítica negativa de muchos de sus seguidores. Siempre desafiante, la cantante decidió salir al cruce posteando una nueva fotografía.

La polémica comenzó cunado Barón se tomó una foto junto a unos afiches en la via pública. En los mismos se la ve con poca ropa en una pose insinuante junto a número de telefónico, similares a los que se pueden ver en las calles promocionando servicios de prostitución, muchas veces ligados a redes de trata de personas.

Para algunos de sus seguidores esta idea fue una forma de banalizar y hasta naturalizar una situación en la que muchas mujeres son víctimas de proxenetas. Frente a los comentarios negativos, que incluyeron posteos como el de Marta Fort, hija Ricardo, que simplemente decía «no da», Jimena volvió a las redes para postear una nueva imagen.

En la última foto se la ve acompañada por Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR). Reconocida activista que lucha por lograr un marco legal para que las trabajadoras sexuales puedan ofrecer sus servicios. Una clara respuesta para aquellos que la criticaron y para los que consideran que la prostitución debe ser eliminada.

Infonews.

N de la R: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay cientos (cientos) de cartelitos pegados en todos lados en los cuales se ofrece sexo. En muchos de ellos hay una leyenda escrita que dice: «trabajo sexual no es trata». En uno de los diarios más importantes del país, en la sección clasificados se ofrecen servicios de «masajistas» y todos saben que en realidad se trata de servicios de sexo. Creemos que la artista quiere ejemplificar y mostrarle a los distraídos que estos trabajos y ofertas existieron y existen en Argentina y que de una vez por todas se debería legislar al respecto para que quienes desean trabajar de ello, puedan hacerlo amparadas en un marco legal que las respalde. No creemos que Jimena Barón lo hay hecho con mala leche. Barón no se burla de la trata de personas, lo muestra, muestra que existe. Como también lo muestra un Video Clip de Airbag, negarlo es ser careta ante una realidad que podemos ver en todas las calles de la C.A.B.A.

Este medio en el próximo viaje a la Capital, fotografiará esos papelitos ofreciendo sexo, hay cientos de ellos, sobretodo por avenida Corrientes.-



