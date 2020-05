Cuando algun@s no tiene idea la situación social de sus alumn@s. En Mendoza un nene dibujó un dinosaurio en el piso con barro, polvo de ladrillos y palitos

Pasa muy seguido y ahora se nota más. Es que mucha gente no piensa en la situación social del resto y dan por sentado que todos y todas tienen elementos, o viven como «ellos» viven. Como ejemplo y salvando las distancias, voy a contarles lo que me pasó: hice en 2019 un curso sobre Manipulación de Alimentos, la docente hablaba de recalentar la comida en el horno a microondas, desconociendo, que por ejemplo, que yo no tengo ese artefacto en mi vivienda, y quizá otras personas que estaban haciendo el mismo curso, tampoco lo tenían.

Cuando es con niños, la cosa es peor y la brecha social es más notoria y más cruel e injusta, como la siguiente nota:

La maestra de artes plástica dio una consigna a sus 35 alumnos para realizar durante la cuarentena: debían hacer una obra con lo que haya en casa. Entre todos los alumnos de sexto año de la Escuela General Espejo está Luciano, de 11 años, que vive en el asentamiento precario de Agrelo, de la ciudad mendocina de Luján de Cuyo.