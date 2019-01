¿Cristina versus Vidal? El PJ quiere que compita en Provincia si se desdobla la elección

El Partido Justicialista bonaerense podría proponer la figura de Cristina Kirchner como una opción viable para las próximas elecciones de este año, si es que la gobernadora María Eugenia Vidal continúa con su idea de desdoblar los comicios.

La posibilidad de que Cristina sea candidata a gobernadora de Buenos Aires es un rumor fuerte entre los intendentes peronistas de la región. En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, abrió las sesiones de la comisión Bicameral que estudiará la factibilidad jurídica y operativa del desdoblamiento electoral.

Los jefes comunales saben que Cristina mide fuerte en cada uno de los municipios bonaerenses, y podría ser una clara opción para contrarrestar la embestida de Cambiemos con el polémico desdoble la elección provincial.

Si bien la idea primigenia fue de Sergio Massa, el PRO fue por más y propuso desdoblar directamente la elección provincial de la nacional, no sólo la municipal.

En este sentido, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue uno de los principales impulsores de la propuesta, basándose en la idea de que un triunfo de Vidal a nivel provincial fortalecería la imagen de Mauricio Macri.

La comisión Bicameral tiene 60 días para expedirse sobre la factibilidad o no del desdoblamiento. Sin embargo, su resolución no es vinculante. Por lo tanto, tanto Vidal como el PRO son quienes decidirán si el desdoblamiento se llevará a cabo o no.