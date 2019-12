Creedence Clearwater Revisited hará su show de despedida

Será el 17 de marzo en el Luna Park. Se presentará por última vez en nuestro país en el marco de la gira “Final Revival Tour”.

El martes 17 de marzo de 2020, desde las 19 horas, en el Estadio Luna Park, Creedence Clearwater Revisited se presentará por última vez en nuestro país en el marco de la gira “Final Revival Tour”.

El grupo hará un repaso por las canciones más reconocidas de su vasto repertorio, que incluyen éxitos inolvidables como: “Proud Mary”, “Have You Ever Seen The Rain”, “Suzie Q”, “Hey Tonight” y “Down On The Corner” entre los más destacados.

Los miembros fundadores de Creedence Clearwater Revival y del Salón de la Fama del Rock And Roll: Stu Cook y Doug “Cosmo” Clifford han recorrido un largo camino.

Después de su llegada al Salón de la Fama del Rock and Roll, Doug y Stu lanzaron su proyecto Creedence Clearwater Revisited en 1995 para volver a tocar en vivo las canciones exitosas que marcaron a toda una generación.

Desde entonces, la legendaria banda se emociona con el afecto que reciben por retomar los escenarios, con giras mundiales y un disco de platino por Recollection.

La asombrosa respuesta a la banda fue impulsada en parte por nuevas las generaciones de fanáticos que, como dice Cosmo, «ni siquiera nacieron cuando salió nuestra música».

Como recientemente comentó udiscovermusic.com, es la «sección rítmica de la batería de Doug Clifford y el bajo de Stu Cook lo que es un sello distintivo de Creedence Clearwater Revival», los muchachos no tomaron a la ligera al resto de los integrantes del nuevo grupo.

«Al principio, Cosmo y yo decidimos que si podíamos encontrar a los músicos que pudieran capturar el sonido y recrear de qué se trataba la música, lo haríamos», recuerda Stu.

Como pueden atestiguar los fanáticos de todo el mundo, Stu y Cosmo encontraron a los músicos adecuados. El guitarrista principal, Kurt Griffey, hace que la gente se ponga de pie con sus solos.

Él grabó y fue parte de giras con músicos y bandas notables como: The Eagles, Foreigner, The Moody Blues, Wings, Lynyrd Skynryd, Santana and Journey.

En voz y guitarra rítmica está Dan McGuiness. La pureza, el poder y el alcance de Dan llega directamente al corazón. El multi-instrumentista Steve Gunner completa el grupo. Como dice Cosmo, «Gun proporciona en vivo todas las sobregrabaciones que estaban en los discos: teclado, guitarra acústica, percusión, armónica y altas armonías».

En 2013, Jeb Wright (crítico de Classic Rock Revisited) escribió sobre un concierto de Creedence Clearwater Revisited al que asistió. «La verdadera prueba de cualquier concierto es cómo te hace sentir la música. En esta noche, este escritor se fue con una sensación maravillosa, ya que acaba de presenciar la música histórica e intemporal, interpretada a la perfección. Creedence Clearwater Revisited no solo mira hacia el pasado sino que interpreta canciones icónicas, las trae a la actualidad, recordándonos la verdadera importancia de esta música”.

CREEDENCE CLEARWATER REVISITED:

Doug ‘Cosmo’ Clifford – batería.

Stu Cook – bajo.

Dan McGuinnes – voz y guitarra rítmica.

Kurt Griffey – guitarra líder.

Steve Gunner – teclados, guitarra acústica, armónica y percusión.

