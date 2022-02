Créditos de ANSES para comprar electrodomésticos o irse de vacaciones: ¿cómo obtenerlos?

Los jubilados y pensionados pueden acceder a créditos de ANSES por un monto mínimo de 5 mil pesos y un máximo de $200.000, a pagar en cómodas cuotas. El mismo monto corre para los que cobran Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez.

¿Cómo obtener el crédito?

Requisitos

Residir en el país.

Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.

Documentación

DNI.

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Monto

Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSES.

Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas podés consultar el estado ingresando a Mi ANSES.

¿Cómo solicitar un Crédito ANSES?

Ingresá a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave o no la recordás, tenés que crear una nueva.

Reuní la documentación. Recordá que vas a necesitar tu último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES.

Iniciá la solicitud. En el menú elegí la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones. Si tenés más de un beneficio, deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito.

Completá todos los datos. Vas a poder simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud.

¡Listo! Tu solicitud fue enviada exitosamente. Descargá el comprobante y guardalo. En el comprobante vas a encontrar detallada toda la información sobre el Crédito ANSES que solicitaste.

Créditos para personas que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos. Requisitos

Residir en el país.

Ser mayor de 18 años.

Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito.

Documentación

DNI

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Monto

Desde $5.000 hasta $70.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSES.

Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas podés consultar el estado ingresando a Mi ANSES.

