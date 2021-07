Cravero y Sciaini afirmaron que Gasparini “no gobierna” y “a veces no decide”

En el diario La Mañana del viernes 9 de julio, en página 8 se publicó una entrevista al actual presidente del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, concejal del Frente Renovador Maximiliano Oscar Sciaini y en las páginas 12 y 13 del mismo diario, hay una entrevista al actual concejal (y ex candidato intendente) Juan María Cravero de Juntos por el Cambio.

A los lectores/as de La Mañana les llamó la atención que ambos políticos destacaron que no es el intendente actual, Juan Carlos Gasparini, el que tomaría todas las decisiones que debe tomar el departamento ejecutivo.

A continuación transcribimos textualmente las palabras de Sciaini y de Cravero publicadas en el diario La Mañana del pasado viernes 9 de julio. Gentileza de Jorge Orlando Garavento.

Sciaini expreso:

«Gasparini, a veces no decide» Para Sciaini, <lo mejor que le puede pasar a la política es que podamos tener diálogo, en lo local, provincial y nacional. En Roque Pérez no se ha logrado nunca. Y nos duele, porque con el intendente Juan Carlos Gasparini hemos podido tener algún diálogo, pero a veces no toma las decisiones».

Contó que Horna «en varias oportunidades ha planteado que no le gustan los consensos. Y si no hay acercamientos no existe diálogo. Entonces es muy difícil cambiar propuestas».

«Esas diferencias marcan un peronis mo diferente que queremos representar acá en Roque Pérez, obviamente también con una transformación generacional, en cuanto a edades, donde queremos plantear en realidad el peronismo que fue siempre, porque el general Perón fue un hombre de diálogo y consenso, y valga como ejemplo el famoso abrazo Perón y Balbín, donde no importaba el color político sino la ideología y el pensamiento que quería lo mejor para los argentinos, y en este caso para los roqueperenses», reflexionó.

«Sin poder lograr eso con ese sector peronista, obviamente hay que disentir con lo más sano, que son las Primarias», remarcó.”-

Por su parte Juan María Cravero expresó:

«Gasparini no gobierna,lo hacen otros»

Juan María Cravero recordó que «dirigentes como el veinticinqueño Ramiro Egúen, cuando fue candidato a legislador por el Gen, y Esteban Bulrrich, dijeron que sufragar por Juan Carlos Gasparini era votar a Horna, y eso ocurrió con el transcurso del tiempo. Chinchu es muy querido, pero mucha gente se dio cuenta que se equivocó, perdió credibilidad habiendo sido candidato para no gobernar y la realidad lo demuestra. Fue candidato en la desesperación de que perdían la Municipalidad y de hecho fue así. Hoy están gobernando y hay que respetar porque es la elección del pueblo, pero sí han logrado que quien gobierne no sea Gasparini y lo hagan otras personas». «Ya no se puede tener diálogo con ninguno. En su momento lo hacía con Gasparini pero lo que le decía le entraba por un oído y le salía por el otro. Ya no se le puede decir nada a ‘Chinchulín porque claramente debe consultar todo con (el secretario de Gobierno José Luis) Horna, con quien directamente no se puede dialogar», advirtió el concejal.

«Horna repite continuamente que no es un hombre de consensos, que cree que la Comuna no se maneja así. Es una persona que esta investigada por maltrato, denunciado por abuso de poder hacia a una mujer, lo que fue ratificado por la Cámara, por lo cual debería dar explicaciones antes de seguir siendo intendente o concejal como es>, cuestionó.

<Por sobre todas las cosas lo primero es el diálogo, lo hemos buscado hasta ahora todo el tiempo y no lo hemos podido lograr. Son ellos los que no dialogan», aseveró.

Indicó que nosotros seguimos convocando, trabajando. Si algún dirigente provincial, nacional, seccional, escucha lo que decimos los dirigentes de pueblo, dejemos de miradas personalistas, no importa quien vaya primero. Elijamos los mejores hombres y mujeres en todos los niveles, armemos las mejores listas y ganémosle a este gobierno que tanto mal está haciendo a Roque Pérez, a la provincia y al país».-

Agradecemos a La Mañana y a Jorge Orlando Garavento.-