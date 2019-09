Cravero gestionó bono de $5000

El concejal Juan María Cravero, a través de la gobernadora María Eugenia Vidal, gestionó un bono de $ 5.000 para todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:

Ser mayor de 16 años.

No estar percibiendo seguro por desempleo.

No percibir jubilaciones/pensiones.

No trabajar en relación de dependencia.

No tener empleados a cargo.

No contar con monotributo.

No estar percibiendo planes sociales/ planes de empleo.

Todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos se pueden anotar mañana jueves 26, de 09:00 a 18:00 hs en las oficinas de juntos por el cambio.

(Berro y Alsina). Concurrir con fotocopia de DNI.

Muchas gracias.