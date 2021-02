Covid-19: Uso del barbijo en Roque Pérez

Seguimos en pandemia y en Roque Pérez el uso de barbijo es obligatorio. Incluso así lo expresa el cartel colocado en el ingreso a la ciudad, en el Acceso Pedro Gutiérrez. (fotos).

Se observa que en algunos comercios hay gente que ingresa sin barbijo, pero además, hay personas que atienden al público con el barbijo solo como “tapa boca”, quedando la nariz afuera del mismo.

Es sabido que es incómodo, que da más calor y que quita el aire, pero más incómodo es tener coronavirus.

Si no lo usa por usted, úselo y bien, por los demás.

Recomendaciones para el uso correcto del barbijo:

Antes de colocarse el barbijo: lavar las manos con jabón o usar alcohol en gel o alcohol 70/30.

Ponerlo cuidadosamente, debe cubrir la boca y la nariz, y ajustar ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y la mascarilla.

Evitar tocar el barbijo mientras se usa. No se debe retirar y volver a colocar varias veces para hablar.

Reemplazar por uno nuevo cuando esté húmedo o dañado.

Sacarlo por detrás y sin tocar la parte delantera, luego introducirlo de manera inmediata en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel o 70/30.

No vuelva a usar los barbijos desechables.

Si el barbijo es casero puede ser re utilizado mientras sea higienizado de manera correcta.

El lavado con jabón manual o en lavarropas es suficiente.

Por usted y/o por los demás, use barbijo!!!

El distanciamiento social sigue vigente, de modo que si espera en la fila de un comercio, por favor mantenga los dos metros de distancia entre uno y otro.

Todo esto lo informamos para cuidar la salud de todos, no para molestar a la gente!

