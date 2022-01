Covid-19: ¿Te preocupan los aumentos de casos?, ocupate. Ocupate de seguir con los protocolos de prevención, de seguir con todos los cuidados como cuando la pandemia comenzó.

Porque lejos de haber pasado, de haber terminado, la pandemia sigue y siguen aumentando los casos y la gente se sigue muriendo de coronavirus. No te tiene que tocar a vos o a alguien cercano para que te tengas que dar cuenta, no esperes eso por favor.

Vacunate, usá barbijo, mantené la distancia social, llevá alcohol para desinfectar lo que toques.

Este medio va a seguir insistiendo, porque creemos que se debe seguir con la campañas de prevención.

Porque es cierto que todos estamos cansados ya, pero la pandemia no se detiene, el virus va mutando y los contagios son mayores.

Porque no basta solo con la vacuna, porque no basta solo con usar barbijo, hay que seguir con todos los protocolos que conocemos. No es tan difícil.

Cuidate y cuidanos!