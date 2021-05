Covid-19: Situación actual en Lobos

Comunicado Oficial 8/5/2021 Se informa que, al día de la fecha y al momento de emitir este comunicado, se han registrado oficialmente 23 nuevos casos positivos por coronavirus en la ciudad de Lobos. También se informa que 9 pacientes fueron dados de alta. Todos permanecían bajo aislamiento domiciliario, monitoreados por autoridad sanitaria cumpliendo con las pautas indicadas por protocolo de salud. Asimismo se confirma el fallecimiento de un paciente que permanecía en cuidados intensivos de una institución privada. Desde el momento que diera comienzo la pandemia, en la ciudad de Lobos se ha registrado oficialmente un total de 2.209 casos positivos por COVID-19. De los cuales: – 90 casos cursan aislamiento domiciliario con buena evolución hasta el momento y bajo el seguimiento del equipo sanitario. – 2.063 recuperados con alta correspondiente. – 5 cursan internación en sala covid y 4 permanecen en cuidados intensivos. – En una institución privada 3 cursan internación en sala covid y 1 permanece en cuidados intensivos. – 41 fallecidos. – 2 fallecidos por otras causas. Se reitera que todo resultado positivo de un paciente con domicilio legal en Lobos, pero cuyo contagio no se dio en Lobos ni cursó internación y/o aislamiento en nuestra ciudad, no cuenta como caso local. De igual forma, el Equipo Intersectorial siempre ha informado de los mismos a través de los comunicados emitidos. Se recuerda a todos los ciudadanos que la mejor forma de controlar la enfermedad es mantener distancia de 2 metros con otras personas, extremar las medidas de higiene en los diferentes ámbitos y el uso de tapabocas. De presentar fiebre y/o síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, falta de olfato o pérdida del gusto llamar al 107 (SAME) / 432510 / 15 555563. EQUIPO INTERSECTORIAL PARA ABORDAJE DE COVID-19 LOBOS Informate por medios Oficiales Municipio

