COVID-19: ¿QUÉ SE PUEDE Y QUÉ NO EN FASE DOS? ROQUE PÉREZ EN FASE 2

El Gobierno provincial informó que 121 municipios se encuentran en fase 2 y continuarán sin clases presenciales el próximo lunes. Mientras tanto, 13 comunas permanecen en fase 4 y solo una, San Cayetano, en fase 3.

Así lo informó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien indicó que 55 municipios pasaron a la fase de mayores restricciones, el equivalente a “alarma epidemiológica” para el DNU presidencial, por lo que continuarán sin clases presenciales, a excepción de la educación especial.

“En estos 121 municipios a partir del lunes próximo no va a haber clases presenciales, va a haber clases de manera remota”, señaló Bianco. “Las escuelas obviamente van a seguir abiertas para la entrega del servicio alimentario escolar y por las cuestiones puntuales de atender aquellos casos de alumnos que tienen problemas con la continuidad pedagógica, a través del programa ATR”, amplió. (Fuente: Diarios Bonaerenses).

FASE 2

Restricción horaria para actividad comercial en general y para actividad de bares y restaurantes: de 19 a 6

Restricción horaria para la circulación de personas y actividades no esenciales: de 20 a 6

Actividades prohibidas

Artes escénicas y musicales (con y sin asistencia de espectadores)

Salas y complejos cinematográficos

Talleres culturales (hasta 20 personas, al aire libre o en espacios cerrados, con amplia ventilación natural)

Jardines maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI)

Clases presenciales y actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades

Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados, con ventilación natural

Natatorios en espacios cerrados

Restaurantes y bares en el interior, con aforo

Gimnasios en espacios cerrados, con amplia ventilación natural

Shoppings

Museos

Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre, con concurrencia máxima

Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados

Actividad en casinos y bingos

Bibliotecas

Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados

Actividades deportivas colectivas, con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, de más de 10 personas

Viajes grupales de egresados, de jubilados, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.