Covid-19: Info importante sobre las clases

INFORMACIÓN IMPORTANTE

➡️Roque Pérez se encuentra en Fase 3 (hasta el momento).

➡️Los días 26, 27 y 28 de Mayo Continúan las clases de manera NO presencial.

➡️Las instituciones educativas abrirán sus puertas con dotaciones mínimas para garantizar las actividades irrenunciables: Entrega de módulos de alimentos, obras de infraestructura y entrega de material didáctico (Art. 6 Resolución 415/21).

➡️Si continuamos en Fase 3, el próximo Lunes 31/5 regresamos a la presencialidad.

➡️Definición importante: se sostiene la Continuidad pedagógica de manera virtual, remota, etc. Las clases NO SE SUSPENDEN.

Prof. Pablo Pesaresi

Inspector Jefe Distrital