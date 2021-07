COVID-19: Afirman que en el país ya hay circulación comunitaria de la variante Delta

Lo dijo el infectólogo Javier Farina, quien dijo que la variante Delta puede generar casos más graves de los que se vieron hasta ahora.

El infectólogo Javier Farina consideró este viernes que «seguramente ya hay una circulación comunitaria de la variante Delta» en el país e hizo hincapié en la necesidad de mantener los cuidados, a raíz del pasajero que volvió de Perú a Córdoba con esa cepa y contagió de manera directa a 14 personas y causó el aislamiento de otras160.

«Era algo que esperábamos que no pase, al menos no con esta magnitud, tan rápido. La mejor medida para controlar esta situación era el aislamiento de los pasajeros y luego su testeo. Pero sabemos que hay gente que no lo ha cumplido y lleva a estas situaciones con una variante que es mucho más contagiosa e incluso puede generar cuadros más graves», dijo Farina, jefe de Infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC, a Radio Nacional.

Por este motivo, advirtió que «ya seguramente estemos hablando de circulación comunitaria».

Sobre la variante Delta dijo que «es la variante dominante en el mundo», y explicó que «genera cuadros más graves, pero su característica principal es la gran capacidad de interferir con la respuesta inmune, la gran capacidad de contagiar más fácil y de reinfectar más fácil».

«Tiene al menos 1.000 veces más carga viral que otras variantes».

Efectividad de las vacunas

En cuanto a la efectividad de las vacunas contra esta variante indicó que «las vacunas siguen siendo efectivas y es muy importante vacunarse para disminuir el impacto», no obstante dijo que son «levemente menos eficaces contra esa variante que contra las otras».

«La situación no se terminó, entra seguramente una variante nueva en circulación comunitaria, es muy probable que tengamos un repique», señaló el infectólogo e hizo hincapié en la necesidad de seguir cumpliendo con los cuidados.

Nota gentileza de MinutoUno.-