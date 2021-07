COVID-19: A partir del lunes próximo, toda la provincia de Buenos Aires vuelve a clases presenciales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, precisó que desde el lunes retornarán las clases en las aulas de los colegios estatales y privados en los tres niveles «pero con protocolos».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este martes que a partir del próximo lunes, tras el receso invernal, «toda la provincia de Buenos Aires vuelve a las clases presenciales».

En rueda de prensa en la casa de Gobierno bonaerense, el mandatario precisó que desde el lunes retornarán las clases en las aulas de los colegios estatales y privados en los tres niveles «pero con protocolos».

Así, un total de 4.150.000 alumnos que cursan sus estudios en un total de 16 mil establecimientos regresarán a clases presenciales «cuidadas» en contexto de pandemia.

Es que hasta el comienzo de las vacaciones, todos los distritos, menos los que estaban en fase 2, tenían presencialidad escolar.

Como esa fase dejó de estar activa desde hoy, porque ya no hay municipios en situación de alarma sanitaria, un total de 13 ciudades ingresan en etapa 3, donde las clases se dictan en los colegios.

Se trata de 9 de Julio, Bolívar, Carlos Tejedor, Chacabuco, Coronel Pringles, Florentino Ameghino, General Belgrano, General Lavalle, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Maipú, Monte Hermoso, Pehuajó, Pellegrini, San Cayetano, Suipacha, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

De esa manera, los 65 municipios de fase 3 y los 70 de de fase 4 tendrán clases presenciales.

El regreso a las aulas se dará en el marco del Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales, acordado con gremios y el resto de la comunidad educativa el año pasado.

Para ello, desde 2020 la provincia llevó adelante el Programa Escuelas a la Obra, a través del cual se llevaron a cabo más de 3.000 trabajos de infraestructura.

En ese contexto, Kicillof analizó que «la experiencia internacional muestra que los no vacunados son los que más se están contagiando, inclusive los niños» y apuntó: «No queremos que se contagien los chicos. Los chicos se contagian y contagian».

Asimismo, sostuvo que en los colegios «se continuará trabajando con distanciamiento, barbijos, ventilación y medidores de oxígeno» y remarcó: «Volvemos a la presencialidad cuidada porque a los chicos hay que cuidarlos».

«La pandemia no terminó y aún no conocemos las secuelas de la enfermedad. Lo mejor es no contagiarse», expuso y agregó que en la provincia de Buenos Aires «primaron la solidaridad y la responsabilidad del pueblo que apostó mayoritariamente a cuidarse».

Anteriormente, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco subrayó que «los 135 distritos vuelven con presencialidad en las clases, respetando las definiciones del Consejo Federal de Educación sobre las burbujas, con protocolos y las normativas de cuidado» en el marco de la pandemia de coronavirus.

Las condiciones

Las clases en la provincia de Buenos Aires se dictarán, nuevamente, mediante el sistema de rotación presencial semanal. Es decir, una semana concurre al establecimiento la mitad de un curso y estudiarán desde sus casas la semana siguiente.

El Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales establece pautas para la organización institucional de las escuelas para posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y desinfección de los establecimientos y la higiene personal.

Por ello, los modelos de organización escolar y pedagógica se implementan considerando el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento social obligatorio.

Entre las pautas generales de cuidado, se encuentran el uso obligatorio de tapabocas para estudiantes, docentes y auxiliares; la distancia social entre estudiantes y docentes, de al menos de un metro y medio entre estudiantes y de dos metros del docente en el aula, y de otros dos metros en espacios comunes.

También contempla la higiene frecuente de manos (al menos cada 90 minutos), el control de temperatura al ingreso del establecimiento (máximo 37,4º C), la ventilación de los ambientes (al menos cada 90 minutos) y el mantenimiento de las puertas y ventanas siempre abiertas.

La organización de los ingresos y egresos de las escuelas se realiza en horarios escalonados que eviten la concentración de personas como pautar 15 minutos de diferencia entre los horarios de salida y entrada de los grupos de estudiantes.

Télam.-