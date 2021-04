Covid-19: 12 fallecidos, 80 positivos y un total de 1445 casos en Roque Pérez y aún hay quienes siguen sin usar barbijo y sin cuidarse

Hasta hoy, 20 de abril, desde el Municipio se informa que hay un total de 80 casos de personas positivas con coronarivus, 12 fallecidos y 1353 recuperados, lo que suma un total de 1445 personas que padecen o padecieron el virus Covid-19. Y esto que parece tan frío, que parecen solo cifras, no lo son. Son personas, son vidas humanas, y eran vidas que ya no están, que tenían familia, que tenían un futuro.

Pese a eso, pese a que llegó el rebrote esperado, ahora llamado “segunda ola”, hay quienes deciden seguir sin cuidarse, pero no solo no se cuidan ellos, sino que no nos cuidan a nosotros y nosotros si nos cuidamos. Hay mucha gente que se cuida mucho, muchos, que como quien redacta esta nota son personas pertenecientes a grupos de riesgo y deciden cuidarse como el primer día.

No es la intención de esta nota señalar a quien o a quienes no cumplen con los protocolos, a quien o a quienes no utilizan barbijos, ni la distancia social, porque eso no serviría de nada, pero les pedimos por favor que tomen realmente conciencia de que la pandemia no pasó y que pese a que todos estamos cansados porque llevamos ya de más de un año de no poder hacer nuestras vidas habituales, nos tenemos que seguir cuidando porque de otra manera todo pude terminarse de un momento a otro.

Si no querés cuidarte, hacelo por el resto, por tu familia, amigos, por todo el resto de la gente, pero cuidate.

El Covid-19 no discrimina. No importa lo político, cuidate, cuidanos!

CUIDATE NO SEAS BOLUD@!

Carlos Zampini

SIPREBA 2524.-