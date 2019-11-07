CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE ESCRITURAS EN ROQUE PÉREZ

La Dirección de Regularización Dominial, a cargo de Cecilia Del Negro, convoca a las siguientes personas para el día martes 12 de noviembre a las 10:00 horas en el Centro Cultural de nuestra ciudad, al acto de entrega de las escrituras públicas.
ALBERTI, JUAN RAMON
ALE, MIRTA BEATRIZ
ARAUJO, ISMAEL GERARDO
AVENDAÑO, NIDIA ESTELA
BAGLIERE, MARÍA EUGENIA
BARBERINI, DORA GRACIELA
BARONTINI, MARCELA EDITH
BARRAL, DANIELA SOLEDAD
BARRIOS, MARIA DEL CARMEN
BAZ, MICAELA MILAGROS
BOCHICCHIO, ALICIA ESTER
BORGES, TERESA ISABEL
BRAVO, CLEMENTINA
BRUSOZ, ANDREA DANIELA
CABALLERO, MERCEDES MARISA ROSANA
CABEZÓN, MARÍA FLORENCIA
CABRERA, PABLA MARINA
CAMILLETTI, CARINA MARIELA
CARBONARI, JORGE DANIEL
CARDELINO, SILVIA MARIELA
CASTILLO, MARIA DE LOS ANGELES
CORDOBA, RAQUEL ESTER
CRISPIN, FELISA CARMEN
DE IRAOLA, MARTÍN OMAR
DORADO, NELIDA ELDA
ELVIRA, JORGE OSCAR
FARIAS, HERNAN GUSTAVO
GABELERI, PATRICIA ANDREA
GACIO, CLAUDIO JOSE
GACIO, JORGE FRANCISCO
GAMBA, ALDO ENZO
GARABENTA, DANIEL ALFREDO
GARCIA, BLANCA SUSANA
GONZALEZ, NELIDA BEATRIZ
GRUCCI, MARÍA CRISTINA
HOLZE, PATRICIA ESTER
HOLZE, RAFAEL HORACIO
ILLESCAS, CLAUDIA LUCIA
IRIBARREN, HILDA LEONOR
IRIBARREN, OSCAR LORENZO
IZQUIERDO, CARLOS ADOLFO
JORFEN, WALTER JONATAN OSCAR
LEDESMA, ADRIANA ELIZABETH
LEGUIZAMON, JUAN ROBERTO
LIZARRIBAR, BIBIANA ESTHER
LOMBARDO, HÉCTOR ALBERTO
LOPEZ, GUILLERMO ISMAEL
LOPEZ, MARIA ROSA
LUNA, JUAN CRISTOBAL
MAGARIÑO, MARTIN ALEJANDRO
MAGARIÑO, RAUL OSVALDO
MANSIONE, GRACIELA BEATRIZ
MARIN, ALBERTO RAMON
MEDONI, MARIA ADRIANA
MESSINA, ALEJANDRA KARINA
MICHELINI, MIRIAM MONICA
MORENO, PATRICIA ANDREA
MORFIL, PATRICIA SUSANA
OJEDA, MIGUEL ANGEL
OJEDA, SIMEÓN ANGEL
OLIVERA, ADALBERTO RAUL
PERALTA, MARINA ELISABETH
PESCE, JULIO RODOLFO
REINA, ALBA ELISABET
RODRIGUEZ, PABLO JOSE
RODRIGUEZ, SANDRA PATRICIA
ROLDAN, JORGE OMAR
ROSSI, VERONICA KARINA
SAMPALLO, MONICA RAQUEL
SANCHEZ, DELIA IRENE
SEVERINI, MARA DEBORA
TELESCO, MARIA DEL CARMEN
VELARDE, OSCAR MARIO
VILLA, ARIEL HEBERTO
VILLAR, MARCELO ALBERTO