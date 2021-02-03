Convocan para la firma de escrituras en Roque Pérez

CONVOCATORIA URGENTE DEL MUNICIPIO DE ROQUE PÉREZ:
Solicitamos a las siguientes personas que concurran de forma urgente al Municipio en el horario de 7:30 hs. a 12:30 hs., con motivo de la firma para la escrituración de su vivienda que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de febrero.
ABRAHAM, MARÍA MARCELA.
ABRAHAM, ROSANA MIGUELA LUJÁN.
ACOSTA, SOLENTE NICOLÁS.
ACUÑA, GABRIEL EZEQUIEL.
ARDILES, RAQUEL JULIA.
ARGUELLO, MARIO EZEQUIEL.
BAIS, ÁNGEL NICOLÁS.
BARBIERI, JUAN ADRIÁN.
BARRAL, ANA MARÍA.
BLANCO, MIRTA ELSA.
BRUN, GUILLERMINA AGUSTINA.
CABRERA, ROMINA GISELA.
CAGNOLI, MARÍA AURELIA.
CAMPECHE, CECILIA EDITH.
CARABAJAL, JUAN CARLOS.
CARDELINO, CRISTIAN ALFREDO.
CARDELINO, JUAN ALFREDO.
CAROSELLA, MÓNICA GRACIELA.
CÓRDOBA, MARTA.
CUEVAS, IRIS NOEMÍ.
D’AGOSTINO, CRISTIAN ADRIÁN.
DEL GIUDICE, MERCEDES VALERIA.
DEMICHELIS, GLADYS NOEMÍ.
DEMICHELIS, LUIS CARLOS.
FERNÁNDEZ, ENRIQUE SIXTO.
FRESCO, VALERIA LUCIANA.
GARAVENTO, JORGE ORLANDO.
GIOACHINI, ALCIDA LILIANA.
GRABOWSKI, GENOVEVA.
HERRERA, HILDA WENCESLADA.
HUERTAS, CARMEN SUSANA.
HUERTAS, JUAN MANUEL.
ILLESCAS, JUAN MARCELO.
IRIBARNE, VANINA YÉSICA.
IRIBARREN, ELEONORA MARICEL.
IRIBARREN, SILVANA FLORENCIA.
LABORDA, FERNANDO MARTÍN.
LAFUENTE, ÉLIDA MATILDE.
LEAL, MARÍA MAGDALENA.
LEZCANO, JOSÉ MARÍA.
LEZCANO, NOELIA SABRINA.
LÓPEZ, MARGARITA.
LÓPEZ, RICARDO DARÍO.
LUQUE, DAGOBERTO CARMELO.
MACEDO, LUIS HORACIO.
MANSILLA, RAÚL ALBERTO.
MARÍN, AGUSTINA.
MARÍN, DAVID EZEQUIEL.
MARÍN, ESTELA PATRICIA.
MAZURKIEWICZ, PAOLA EDITH.
MELON, GLORIA VALERIA.
MERLOTTI, SILVIA EVANGELINA.
MOLINA, SILVIA SOLEDAD.
MONACHESI, MARCELO ARIEL.
PAOLINI, PATRICIA ANDREA.
PARRA, GLADYS ESTHER.
PAULINI, MARÍA EUGENIA.
PEDRAZA ,NOEMÍ MARÍA.
PÉREZ, CRISTIAN JOSÉ.
PÉREZ, IVANA.
PÉREZ, NÉLIDA BEATRÍZ.
PEROZZI, FABIANA BEATRIZ.
PIERELLA, ADRIANA CAROLINA.
PIERELLA, GASTÓN MICHEL.
PIERELLA, NELSON DARÍO.
PIRANI, MAGALÍ.
REGO, ANGÉLICA NOEMÍ.
RIVOLTA, MARIO JORGE.
ROSSINI, SONIA MARÍA VIVIANA.
SAMPALLO, GUSTAVO JAVIER.
SANTA CRUZ, LORENA INÉS.
SCASINO, FABIANA ALEJANDRA.
SILVERT, SERGIO DARÍO.
SILVERT, VERÓNICA FABIANA.
SUÁREZ, RAFAEL ALEJANDRO.
TORRADO, MARÍA ROSA.
TORRES, PATRICIA NOEMÍ.
URIZA, ERICA MARLENE.
VELARDE, GRACIELA INÉS.
VELÁSQUEZ, DANIELA ALDANA VICTORIA.
WRIGHT, KARINA VANESA.
WRIGHT, WALTER EDUARDO.
Foto. Archivo de rpereznetonline.com.ar del intendente Gasparini firmando una entrega de escrituras años anteriores.-