CONVERSATORIO PARA POLÍTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN ATSA LA PLATA.

Será este miércoles 18 a las 17 horas, en la sede de calle 5 y 39 con el aporte de profesionales especializados y referentes políticos.

Con el objetivo de presentar iniciativas que apunten a lograr una inclusión e integración real de las personas con discapacidad, se llevará adelante un encuentro organizado por el sindicato de los trabajadores de la sanidad gestionado por Pedro Borgini, con la participación del Foro Popular de la Salud y de Médicos en Prevención (MEP).

La propuesta denominada “La Discapacidad Que Interpela: Propuestas Inclusivas e Integrales en el Escenario Local” estará dividida en dos mesas de debate. En la primera parte, profesionales de la salud y representantes legales darán cuenta del estado actual en la que se encuentran tanto las personas con discapacidad así como la situación de quienes trabajan con discapacidad.

“El ajuste de estos últimos años en lo que son tratamientos, terapias y recursos en general para las personas con discapacidad tiene consecuencias alarmantes que debemos tener en cuenta a la hora de orientar propuestas concretas. Para eso organizamos este conversatorio que tiene como propósito construir con el aporte de diversas voces una perspectiva integradora e inclusiva para uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad” señaló el secretario general y tesorero de la FATSA, Pedro Borgini.

Los y las disertantes de esta primera mesa serán; el Director de Rehabilitación Social de la Colonia Nacional Dr. M. Montes de Oca, Lic Gustavo García; docente en MEP y ex Directora de coordinación de Regiones de la Sub Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As, Lic. Patricia Mansi y la abogada de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Dra Marcela Gaba.

Mientras que en el segundo panel se apuntará a los proyectos políticos integradores sobre discapacidad orientados al escenario local. Estará como expositor el vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, también candidato a Concejal por el Frente para todos de Florencio Varela, Dr Arnaldo Medina y por el sector gremial el Secretario General de ATSA y Concejal de La Plata, Pedro Borgini.

Desde hace tiempo el sindicato platense de trabajadores de la sanidad viene llevando adelante charlas informativas sobre diferentes temáticas de interés para la comunidad como “El Estado sin remedios, los remedios del Estado”, talleres sobre violencia de género, situaciones de maltrato hacia las personas mayores, entre otros.

El conversatorio sobre discapacidad tendrá lugar este miércoles 18 de septiembre a las 17hs en la sede de ATSA La Plata de calle 5 n° 375 entre 39 y 40. Para mayor información atsacomunidad@gmail.com

FUENTE: PRENSA ATSA LA PLATA.-