Continúa aprehendido el agresor de su ex pareja en Roque Pérez y la joven sigue internada en el hospital local con severos golpes

Al no tener ningún tipo de información oficial hasta el momento, este medio solo puede informar lo que casi es de público conocimiento y no daremos datos de ninguna de las dos personas involucradas en el hecho de ayer en el cual un masculino mayor de edad que habría estado preso hasta hace poco tiempo, tras discutir con su ex pareja y la golpeó duramente.

La joven, mayor de edad continúa internada en el hospital municipal Dr. Ramón Carrillo de Roque Pérez con severos golpes. Ayer la trasladaron a Saladillo para realizarle una tomografía computada por los golpes en su cabeza.

Por su parte, el masculino aprehendido aún continúa en Roque Pérez.

Trataremos de que alguien, alguna autoridad nos pueda informar algo al respecto.

Es necesario poder informar todo lo que pasó para que tratemos de terminar con esta locura de la violencia de género.

#NiUnaMenos

