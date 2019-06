CONFERENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD Y TURISMO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, su Instituto de

Estudios e Investigaciones Ambientales y la A sociación Amigos de los

Parques Nacionales, invitan a la Conferencia:

Martes 25 de junio de 2019 -18:30hs.

Auditorio UCES – Paraguay 1239, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires

Oradores:

Norberto Ovando Profesor Académico y Licenciado en Ciencias Naturales –

UBA-, con un Posgrado en Manejo de Áreas Silvestres y Protegidas en la State

University de Colorado, Warner College of Natural Resources, EE.UU. -Máster

en Restauración de Ecosistemas, Universidad de Alcalá, España. Ex funcionario

técnico en la Administración de Parques Nacionales (APN) entre 1968 y 1988.

Presidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales-AAPN-, creada

en 1943.

Adalberto Damián Álvarez Guardaparque con 20 años de experiencia en la

conservación de la Biodiversidad en áreas naturales protegidas de la provincia

de Buenos Aires y San Luís.-Intérprete ambiental en la creación de siete

(7) Áreas Naturales Protegidas Municipales, sobre el Cordón de los

Comechingones, prov. de San Luis.

Vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales-AAPN-,

creada en 1943.

El turismo se conforma como una actividad susceptible de contribuir al

progreso económico y cultural de los países en vías de desarrollo.

La preservación del ecosistema natural depende de valorizar a los recursos

naturales generando actividades que lo preserven y a su vez, minimice la

pobreza, mejorando la salud humana y la sostenibilidad de la biodiversidad y,

por la educación ambiental, evitar la contaminación de los recursos

Actividad no arancelada.

Los interesados deberán inscribirse a: gmartinez@uces.edu.ar informando su

nombre y apellido, profesión/cargo y empresa/institución donde actúan.

