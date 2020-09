Condenan al bioquímico Carlos De la Torre a un año de prisión en suspenso

La sentencia -que incluye una serie de reglas de conducta- se dictó en un juicio abreviado.

El bioquímico Carlos Fabián De la Torre fue condenado a un año de prisión en suspenso por el juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado 8 de Cañuelas.

Además, se le impusieron dos años de obligaciones, entre ellas hacer un taller de nuevas masculinidades en la Secretaría de la Mujer y/o realizar terapia.

De la Torre, de 55 años, fue aprehendido el jueves 9 de julio a las 15.30 en la vía pública, en plena confrontación con su ex pareja, María Laura Meji.

De acuerdo a los elementos reunidos en la causa, paró con su camioneta Volkswagen Caddy frente a la casa de su ex, en Libertad entre Florida y 9 de Julio, rompiendo con un bate de béisbol el espejo retrovisor de un auto Volkswagen Vento estacionado en el lugar y propiedad de su actual pareja.

Tras dar una vuelta a la manzana regresó y desde el interior del auto comenzó fuerte intercambio verbal con Meji. Según lo declarado por la mujer, le exigía que firmara una cesión de derechos de un departamento que ella posee a su nombre y que se encuentra en litigio.

Tras ser detenido, quedó imputado de los delitos de “Daños”, “Coacción” y “Amenazas calificadas”. Dos semanas más tarde fue excarcelado por resolución de la Cámara de Apelaciones Nro. 2, con tobillera electrónica y prohibición de acercamiento a la víctima.

El fiscal de la causa, Lisandro Damonte, elevó la causa a juicio bajo el nuevo régimen de flagrancia (sistema que entró en vigencia a fines de 2016 y que permite resolver, de manera rápida, las causas penales de autor conocido y prueba sencilla, donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inmediata y juzgados mediante un sistema oral abreviado).

“El fallo establece que si no cumple con las obligaciones que se le impusieron por dos años o si tiene un nuevo proceso, irá preso por esta causa que acaba de concluir y por la nueva”, señaló una fuente judicial.

De la Torre en 2010, militando en Peronismo Federal.

De la Torre -propietario de un centro de consultorios y de agencias de lotería- estuvo detenido previamente, en 2005, por “lesiones graves”, acusado de golpear a su ex esposa, Manuelita Elías, en Roque Pérez. Esa (IPP 1914/05) instruida por la fiscal de Saladillo, Patricia Hortel, fue elevada el 23 de abril de 2008 al Tribunal Oral Criminal Nro. 3 para llevar adelante el juicio oral (causa Nro. 2382) programado para el 1 y 2 de marzo de 2010. A último momento la defensa de De la Torre planteó un cambio de carátula del expediente, que pasó de “lesiones graves” a “leves” y por ello el 8 de marzo de 2010 se dictó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

Nota completa y foto: gentileza de Infocanuelas.-

