Comunicado de la Unión Cívica Radical de Roque Pérez

La aparición del covid-19 en el mundo, indudablemente nos movilizo a todos, de forma tal, que hicimos carne en cada uno de nosotros los hechos que ocurrían en Asia y en Europa, recordemos como nos horrorizábamos viendo noticias con miles de muertes diarias, hospitales abarrotados, personal médico diezmado, morgues sin lugar, cementerios colapsados, etc, etc, (y esto ocurrió hace muy poco tiempo) mientras nosotros mirábamos lo que allí pasaba como si fuera una película, como si nunca fuese a llegar hasta acá.

Lo que parecía imposible y muy lejano, algo que nunca nos fuera a tocar, pues hoy nos tocó y nos está golpeando la puerta. Sí, acá, en nuestra mismísima ciudad.

Teniendo en cuenta lo antes dicho y sabiendo que es de público conocimiento que la situación epidemiológica local se ha complicado considerablemente en los últimos días, le solicitamos a la población en general que todos tomemos las medidas higiénicas que aprendimos y adquirimos para evitar el contagio de este virus lavándonos las manos constantemente, manteniendo la distancia social, usando todo el tiempo y correctamente el tapabocas. También usemos nuestra consciencia social quedándonos en nuestras casas el mayor tiempo posible, evitando organizar o asistir a reuniones sociales y si sabemos de la existencia de algún tipo de reunión clandestina denunciarlo.

Sabemos de los grandes sacrificios que todos estamos realizando y como partido político estamos trabajando desde el lugar donde la ciudadanía nos ubicó, para que todos podamos disfrutar de nuestra libertad lo antes posible, pero tengamos muy presente que la película que hoy estamos viviendo ya la vimos, con la diferencia que podemos cambiarle el final.

Por favor, seamos conscientes y tomemos la decisión de cuidarnos unos a otros para superar cuanto antes esta situación y, principalmente, que nuestro accionar no provoque la toma de medidas desacertadas que perjudiquen a sectores que han venido poniéndose al hombro esta crisis haciendo las cosas bien. Que mañana esto sea una anécdota donde todos podamos contar un final feliz.

Unión Cívica Radical de Roque Pérez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...