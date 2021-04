¿Cómo traducir artículos?

Para traducir un artículo a otro idioma se debería contar un conocimiento básico de cómo funciona la gramática y sintaxis del idioma al que se quiere traducir. Si no se es traductor, ni se ha estudiado la carrera de idiomas pero se tiene nociones básicas de la lengua a la que se desea traducir, se debe iniciar analizando el texto parte por parte. Es algo trabajoso y lento pero es la única manera en que se puede ir decodificando el texto para traducirlo al idioma nativo.

Primero identificar las palabras clave y su función en el texto. Lo primero que debes hacer para la traducción de artículos es dividir el texto en párrafos y luego ir abordando cada oración para su traducción. Recordando que los párrafos son los que finalizan en punto y aparte y las oraciones las que finalizan en punto y seguido. Toma cada oración del párrafo y subraya las palabras claves de unicolor distinto, por ejemplo, los verbos, que indican la acción realizada van en verde, los sustantivos en rojo y los adjetivos en azul. Identificar luego la relación entre las palabras, cuál de los sustantivos hallados es el sujeto, cuál el predicado.

Debes identificar la información que guarda cada oración qué es lo que se dice y de quién se dice. Quién ejecuta la acción, cuándo la hace y de qué manera lo hace. Los verbos son las palabras que concentran mayor cantidad de datos pues indican la persona que realiza la acción y el número ( si es singular o plural) también te dice si la acción se está realizando en este momento, si ya se realizó o si se va a realizar en el futuro. Luego de identificar a los sustantivos, chequearás los adjetivos que cuentan cosas acerca del sustantivo. Ejemplo: El niño pequeño comió dulces. Se nos dice que el niño (sujeto) realizó una acción en pasado (comer) y se indica qué fue lo que comió (dulces).

Un análisis sencillo sería lo que habría que aplicar para traducir un texto de alguna lengua romance (las que tienen alfabeto similar al del español: francés, italiano, portugués, entre otros) a la lengua española. Este procedimiento debes repetirlo con cada una de las oraciones hasta completar un párrafo. Buscando en el diccionario electrónico aquellas palabras cuyo significado y función en la oración desconoces .Luego leer todo el párrafo para comprender su sentido total. Ese proceso repetirlo con todos los párrafos hasta culminar el texto.

Traducir un texto de manera artesanal cuando no se es traductor es un trabajo que requiere mucho conocimiento, tiempo y dedicación. Otro método abreviado para traducir, sería pasar el texto por un traductor on line y luego releerlo, corrigiendo los posibles errores, pues con estos traductores casi siempre hay frases traducidas de manera incorrecta o palabras colocadas con una acepción que no concuerda con el contexto del texto. Este tipo de traducciones son válidas cuando son para consumo personal de algún material sin mucha trascendencia como una canción, un relato.

Pero si lo que se necesita es una traducción para una presentación académica en otro país, una traducción de un instructivo para el funcionamiento de un aparato, una traducción de un artículo para publicación en la web, entonces lo ideal es contratar los servicios de una agencia de traductores profesionales. Estas personas están entrenadas para interpretar y descodificar el significado de un texto apenas con una leída. Te ahorran esfuerzo y tiempo y además te garantizan un texto traducido a la perfección, sin espacio para errores.

Lo que a cualquier persona le llevaría meses traducir ellos pueden hacerlo en horas. Por otro lado, si el documento está en una lengua que no emplea alfabeto griego sino otro tipo de grafías o ideogramas caso de las lenguas asiáticas como el árabe, el chino, el coreano, el japonés, ruso, entonces no vale ni que lo intentes si no sabes de estas lenguas, a sus propios hablantes nativos les lleva años aprender a escribirlos y leerlos y llega a adultos y no todos tienen la habilidad de lecto-escritura totalmente desarrollada todavía. En estos casos acude de una vez a una agencia de traducción profesional y te ahorrarás muchos dolores de cabeza.