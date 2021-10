¿Cómo funciona el centro web que ayuda a periodistas victimas de violencia on line?

La responsable del proyecto, Ela Stapley, explicó en diálogo con Télam que el espacio «surgió por un pedido de las profesionales ante el incremento del maltrato en redes, pero sirve para toda persona violentada a través de redes sociales que vea vulnerados sus derechos humanos».

POR SILVINA MOLINA, EDITORA DE GÉNERO Y DIVERSIDADES para Télam.

Una web reúne recursos para mujeres periodistas, medios y personas que quieran acompañar a quienes son víctima de violencia de género en línea, espacio que surgió por un pedido de las profesionales ante el incremento del maltrato en redes, y cuyo funcionamiento explica Ela Stapley, responsable del proyecto.

Iniciamos en Télam la serie de notas sobre violencia de género en entornos digitales en agosto a partir de los datos escalofriantes que reveló el informe The Chilling: Global trends in online violence against women journalists (Escalofriante: tendencias globales de la violencia online contra las mujeres periodistas, en castellano), producido por la Unesco y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Allí identificaron que tres cuartas partes de las 714 mujeres periodistas de todo el mundo que respondieron a su encuesta habían experimentado ataques en línea como resultado de su trabajo.

«Los ataque son muchos y aumentan, son difíciles de reunir en estadísticas, por eso es tan interesante este aporte en The Chilling», dice Stapley, en el diálogo que mantuvo con Télam desde el Reino Unido, donde reside.

Las periodistas entrevistadas para el informe contaron cómo esta violencia online afectaba su salud mental, incrementaba su temor por su seguridad física y las llevaba a la autocensura, el abandono de la profesión y el silenciamiento.

Ela Stapley, responsable del proyecto. Foto: Sarah Barnes

Este tipo de testimonios escuchó durante dos años Stapley, periodista y consultora en seguridad digital que está llevando adelante el proyecto web llamado Centro de Respuesta a la Violencia Online (Online Violence Response Hub) para la International Women’s Media Foundation (IWMF) e ICFJ.

«Este proyecto surgió de una necesidad de las periodistas mujeres, pero sirve para toda persona violentada a través de redes sociales que vea vulnerados sus derechos humanos», destaca la especialista.

Este Centro web «es el resultado de muchas conversaciones con periodistas mujeres y medios sobre violencia en línea. Hablamos de los problemas, de lo que falta, de lo que se necesita y este es el resultado, luego de dos años», afirma.

Stapley aclara que «periodistas, jefes, editores tienen distintas percepciones sobre el tema. Una de las cosas que salió mucho es la necesidad de un lugar que reúna los recursos, que son muchos y estaban disgregados. Juntamos guías, consejos prácticos, investigaciones, datos de organizaciones que están todas en un solo lugar».

El Centro «es de una red de organizaciones, de una coalición, porque juntas somos mas fuertes para investigar, proponer soluciones a los medios y a las empresas tecnológicas», resalta la periodista.

Al recorrer la web se encuentra una ventana de Recursos para periodistas, otra para redacciones y otra para personas que quieran apoyar a las víctimas. Además, hay estrategias para incidir ante situaciones violentas y un botón de emergencias.